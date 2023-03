Alemany habla sobre su futuro tras los cantos de sirena

El director de fútbol del FC Barcelona ha hablado en la previa del clásico en el Bernabéu Asegura que seguirá en Barcelona pase lo que pase y que el club va a colaborar en todo lo posible para aclarar el caso Negreira

El trabajo de Mateu Alemany no está pasando desapercibido para los grandes clubes europeos. El director de fútbol del FC Barcelona está haciendo malabarismos a pesar de la delicada situación del club azulgrana. El mallorquín ha hablado para los micrófonos de 'Movistar' en la previa del clásico de ida de semifinales de Copa del Rey en el Bernabéu.

''Seguro que sigo en el Barça'', ha respondido tras preguntarle la periodista por esa oferta del Aston Villa. "Si lo dice el entrenador... Por nuestra parte, máximo respeto al Madrid, pero vamos a ver qué pasa", ha comentado respecto a que Xavi diera como favorito al conjunto blanco en la previa.

"Los equipos tienen un rendimiento irregular a lo largo de la temporada, hay que ver la media, ver la trayectoria. No me gusta sacar conclusiones de lo último que he visto", ha afirmado respecto al último tropiezo en Almería y a la eliminación de Europa League en Old Trafford.

"Estoy seguro de que el árbitro se concentrará en el juego, lo hacen lo mejor que pueden, máximo respeto a su labor, son humanos, cometen errores, interpretan situaciones diferentes", ha valorado sobre la presión al colegiado por todo el lío con el caso Negreira. "Somos los primeros en querer que se aclare todo perfectamente, hemos encargado una investigación, a un despacho externo. Todo lo que sea aclararlo es positivo, somos los primeros que lo queremos. Comprometidos a dar de forma inmediata las máximas y totales explicaciones".