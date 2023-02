El Barça, pendiente de los 'movimientos' de Guardiola

Los nombres de Gündogan, Bernardo Silva y Julián Álvarez están encima de la mesa a la espera de ver como se resuelve su futuro en Manchester La buena relación entre el Barça y el City pude favorecer la llegada de los descartes de un Guardiola que nunca ha escondido que facilitará la salida a los que quieran abandonar el club

Reforzarse el próximo verano va a ser complicado para un Barça atado de pies y manos por el Fair Play y las exigencias de LaLiga. La secretaría técnica trabaja para firmar jugadores sin contrato a partir del próximo mes de junio, aunque no es la única vía viable para conseguir fichar.

Mateu vive pendiente de la situación que se vive en el Manchester City, en el que varios de los nombres importantes de la plantilla podrían terminar por salir. Ilkiay Gündogan, que termina contrato, Bernardo Silva y Julián Álvarez pasan por situaciones complicadas en el conjunto citizen y desde hace tiempo andan en el radar azulgrana.

Guardiola sigue sin esconder que no opondrá resistencia a todo aquel que quiera salir, como ya hiciera con Joao Cancelo en este pasado mercado de invierno. La relación entre los clubes es excelente e incluso se podría beneficiar la salida de alguno de ellos rumbo al Camp Nou.

Algo que no sería nada nuevo para ambos, pues Eric García y Ferran Torres ya cogieron el vuelo Manchester - Barcelona en una operación en la que se negoció de forma "amable". El Kun, libre tras finalizar su vinculación con los citizens, también tomó este particular puente áereo.

Gündogan, la opción más factible

El centrocampista alemán parece haber puesto punto y final a su etapa en el Etihad Stadium. Libre a partir del próximo 30 de junio, todo apunta a que acabará por recalar de manera gratuita en cualquier otro equipo, con el Barça como uno de los más bien posicionados por el momento.

La relación Gündogan - Barça no es nueva y el fichaje del alemán no es la primera vez que suena fuerza. Su experiencia y versatilidad en el eje del equipo puede dar un plus a los de Xavi, más aún con el futuro de Sergio Busquets todavía en el aire.

Su llegada parece la más factible, por condiciones y por contrato.

Bernardo Silva, año 2

El otro gran nombre en la ecuación es el de Bernardo Silva. Su fichaje no se concretó por poco el pasado verano y la intención del portugués no ha variado en absoluto. Quiere salir de Inglaterra y Barcelona sigue siendo su opción favorita, aunque se presenta más complicado de lo que fue el curso pasado.

Bernardo Silva: Otro de los casos que apenas tendría recorrido. | Efe/Afp

El Barça debería desembolsar cierta cantidad económica para atar a Bernardo y por muy amistosa que sea la relación con el City, los de Manchester pedirán un mínimo elevado para desprenderse de una de sus grandes piezas en la plantilla.

La voluntad del jugador puede ser vital como ya lo fue el pasado verano para casi concretar su salida, aunque deberán darse varios factores en el club blaugrana antes de que se pueda dar dicho fichaje.

Julián Álvarez, el sueño prohibido

La tercera carpeta es la de Julián Álvarez. El jugador argentino goza de pocas oportunidades bajo las órdenes de Guardiola y el asunto ha empezado ya ha trascender en clave mercado. El argentino quiere más protagonismo, algo que se le hace complicado tras la sombra de un Erling Haaland que es inamovible en el esquema citizen.

El Barça ya andaba tras el delantero antes de acabará por recalar en Manchester y habría preguntado ya a los de Guardiola por la situación de Julián. Sea como sea, la salida del argentino parece poco factible y más aún a un precio al que el Barça pueda competir. Con el gran Mundial cuajado y su juventud, muchos de los grandes europeos entrarían en escena sí Julián se manifestará por cambiar de aires, algo que haría aún más imposible su llegada al Camp Nou.

Julián Álvarez dio dos asistencias y marcó un gol frente al Sevilla (3-1) | Telefónica

El Barça no perderá ojo a lo que pueda suceder, aunque en el club son conscientes de la dificultad que habría para abordar su fichaje. La cesión es otra de las opciones que se podrían contemplar, un hecho que el propio jugador vería con buenos ojos, con vistas a buscar minutos a la espera de ver si Haaland termina por seguir en el Etihad más allá de 2024.

Está claro que al Barça le espera un verano complicado, pero los precedentes nos invitan a ser optimistas, más aún con el recuerdo del año pasado. Una gran venda es otra opción que podría irrumpir en el escenario azulgrana para poder reforzarse con otro nombre ilustre, por lo que desde las oficinas de Mateu seguirán sin perder ojo de lo que pasa en Manchester y de los descartes que pueda seguir sumando Pep Guardiola a su lista.