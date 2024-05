Schauffele lidera y Rahm se aferra a sus opciones con una reacción monumental

El estadounidense Xander Schauffele fue el mejor este jueves en la jornada inaugural del Campeonato de la PGA y es líder con un -9, con el español Jon Rahm a ocho golpes, pero aferrado a sus opciones tras reponerse de cuatro bogeys en los seis primeros hoyos y firmar un -1.

En el Valhalla Golf Club de Louisville, Kentucky (EE.UU.), Schauffele tuvo un comienzo inmejorable y su tarjeta de 62 golpes igualó el récord de este 'grande'.

El estadounidense firmó nueve birdies sin error alguno y se convirtió en el primer golfista capaz de sumar más rondas de 62 golpes en un 'major'.

Detrás de él se colocó el estadounidense Tony Finay (-6), protagonista del mejor arranque de su carrera en un 'grande', empatado con su compatriota Sahith Theegala.

El norirlandés Rory McIlroy comenzó en los segundos nueve hoyos y acabó con una ronda de 66 golpes, cinco bajo par, algo que ya había hecho en la ronda inaugural del Campeonato de la PGA de 2014, cuando acabó siendo campeón.

McIlroy luce dos Campeonatos de la PGA, un Abierto de Estados Unidos y un Open británico en su palmarés.

El orgullo de Rahm

Rahm demostró carácter y solidez mental en esta primera jornada, al reponerse del peor comienzo posible, con cuatro bogeys en sus seis primeros hoyos, en los que se le atragantó el golpe inicial y el putt.

Se notaba su disgusto, pero el de Barrika logró mantener la cabeza fría y supo relanzarse con cinco birdies por un bogey en los siguientes 12 hoyos.

Está a ocho de Schauffele, pero solo a tres impactos de Scottie Scheffler, el número uno del mundo, considerado como el gran favorito para hacerse con este torneo.

Scheffler firmó un eagle y tres birdies por un bogey.

El también español Adrián Otaegui logró un -1, fruto de cuatro birdies por tres bogeys. David Puig entregó una tarjeta de 72 golpes, uno sobre par.

Más lejos está Tiger Woods, que regresa a este escenario por primera vez desde 2014. El estadounidense, ganador de quince 'grandes' en su carrera, enlazó su décima ronda seguida en la que no consigue bajar del par.

Acabó con una ronda de 73 golpes, uno sobre par.

"Me tomó tres hoyos para volver en el estado mental competitivo. Hay cosas a las que me adapto muy rápido, hoy me tomó un poco de tiempo para hacerlo", dijo Woods.

El argentino Alejandro Tosti brilló con un cuatro bajo par, mientras que su compatriota Emiliano Grillo firmó el par.

Por su parte, Jordan Spieth comenzó el torneo con una tarjeta de 69 golpes, dos bajo par.

Spieth busca ganar este torneo para completar su exitosa carrera con el 'gran slam', conquistar los cuatro 'grandes' del golf. Solo seis golfistas han conseguido esta hazaña.

El nativo de Dallas, de 30 años, ya luce en su palmarés el Masters de Augusta y el Abierto de Estados Unidos de 2015, además del Open británico de 2017.

Solo le falta el Campeonato de la PGA para completar su póquer, algo que no se registra desde 2000, con Tiger Woods como protagonista.