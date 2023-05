Guardiola revela un plan 'anti Vinicius'

Pep Guardiola admitió que "tendremos una especial atención" para el delantero del conjunto blanco El técnico dijo de Vinicius que "es un jugador que te hunde" y que "no pensamos lo guapos que somos y da igual el Madrid"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, compareció en rueda de prensa para valorar la semifinal ante el Real Madrid y reconoció que frenar a Vinicius Junior es uno de sus objetivos.

Guardiola tiene preparado un plan para combatirle. "Vamos a tener una atención especial hacia él", señaló, por lo que el marcaje sobre el brasileño será férreo. Pep añadió que "es lo mismo que hacemos contra Salah, Mané, con cada equipo...no somos naíf. No pensamos que guapos somos y da igual que haga el Madrid. Está también Benzema, Rodrygo ... y lo que más me ha gustado es su capacidad asociativa, no les quema el balón. Se juntan y es difícil quitársela".

A nivel individual, Guardiola comentó que "Vinicius es un jugador que te hunde cada vez que pueden contactar con él. Repiten mucho. Tiene mucho empaque porque sus jugadores han vivido situaciones similares. Es una buena noticia que nos acerquemos".

El de Santpedor dijo sentirse impactado "por la insistencia" de Vinicius Junior y no parar de intentarlo una y otra vez. Sobre sus comportamientos y actitudes, no hubo preguntas en la sala de prensa.