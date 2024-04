Giráldez: "Hemos sido superiores, lo de hoy tiene mucho mérito"

Quizás con un punto de emoción más marcado al saber que su periplo como entrenador del FC Barcelona llega a su fin, Jonatan Giráldez atendió a los medios tras la clasificación de su equipo para la final de Champions. Un conjunto de época, capaz, nada más y nada menos, que de jugar cinco finales en las últimas seis ediciones del torneo. De la mejor competición del mundo.

Stamford Bridge fue un campo de batalla. Un bonito escenario con muchos obstáculos. Un Chelsea que mostró otra cara distinta a la de la ida. Generó, tuvo ocasiones clarísimas. Pero el Barça dominó y supo lidiar con ello. Y 'picó' con su talento y con su resiliencia.

RECONOCIMIENTO AL FILIAL

"Antes que nada quiero dar la enhorabuena a nuestro filial, que ha ganado la Liga hoy. Creo que tiene mucho mérito con las situaciones que han sufrido durante la temporada. Estoy muy contento por todas ellas y por todo el staff", quiso reconocer Giráldez antes de someterse a las preguntas de los y las periodistas.

Hoy hemos sido superiores y en la ida no merecimos perder

"El hecho de que conseguir otra final es un logro muy difícil cada temporada. Creo que el rendimiento durante los últimos cursos está mejorando año a año. Creo que hoy hemos hecho un gran partido, hemos ido superiores. Es cierto que en la ida no creamos tantas ocasiones, pero aun así no merecimos ese resultado. Hoy hemos estado mejor contra 11 y contra 10. Tiene mucho mérito el hecho de ganar y de la forma que lo hemos hecho. Y la capacidad de jugar fuera con un resultado adverso. Es momento de disfrutar", relato el técnico barcelonista.

Respecto al apartado emocional, Giráldez dijo que "como entrenadores debemos tener en las buenas y en las malas esta neutralidad a la hora de mostrar emociones. Creo que las valoraciones que se hacen solo con el resultado no son justas. No hicimos un gran partido en la ida pero no merecimos ese resultado. Teníamos que hacer cosas distintas y ponerlas en práctica. Había que dar tranquilidad a las jugadoras, que vieran que no se acababa el mundo".

EL APARTADO EMOCIONAL Y UNA VUELTA CON LASTRE

"Como entrenador no había vivido todavía una eliminatoria habiendo perdido el partido de la ida. Son experiencias que acumulas y te ayudan en los momentos de adversidad", añadía el técnico gallego.

Se le vio eufórico. Feliz, lo vivió con mucha pasión: "Me gusta celebrar, cuando ganamos cosas y marcamos goles. Soy así, por la parte buena y por la mala. El hecho de ganar y cómo lo hemos hecho, era momento de celebración".

Jonatan ha ido rotando mucho a las suyas durante la temporada: "No hay un equipo que gane con 11, 12, 13 jugadoras. Todo el trabajo a nivel grupal es para sentirse orgulloso. Todo el mundo quiere jugar este partido. Mariona ha tenido un comportamiento ejemplar".