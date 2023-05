Las opciones de Guardiola sin Nathan Aké

El central neerlandés no se ejercitó en el último entrenamiento y se cae para el duelo ante el Real Madrid Walker, Laporte o incluso Sergio Gómez son las opciones que maneja Guardiola para sustituir al intocable Aké

Desde que Guardiola se dio cuenta esta temporada que potenciando la base, el equipo andaba mucho más suelto, nadie ha osado tocar esa estructura de cuatro centrales, sobre todo en los partidos 'grandes'. Aunque, realmente, tampoco es una línea de cuatro centrales al uso. Porque el teórico lateral zurdo cierra en defensa de tres cuando el Manchester City ataca mientras el derecho se mete como segundo pivote junto a Rodri.

Por eso es tan importante ahora Stones, porque puede ser un medio más. Y por ello también es tan importante o más Nathan Aké. Porque es zurdo y se desempeña enormemente bien en ese rol de 'falso lateral izquierdo'.

Sin embargo, ante el Real Madrid, en el partido de ida de las semifinales de la Champions, Guardiola deberá inventarse un nuevo ocupante en esa posición porque el neerlandés está lesionado y no viajó a Madrid. No hay nadie específico en la plantilla que pueda cumplir con ese rol de central-lateral zurdo. Tan solo Laporte, aunque no está contando demasiado esta temporada para Pep y si lo ha hecho ha sido más como central.

Así, todo apunta a que el relevo de Aké en ese perfil será Manuel Akanji, que también se ha hecho importantísimo ya sea como lateral diestro en esa defensa de cuatro centrales como de central. El suizo pasará a la izquierda, mientras que su lugar en el flanco diestro lo podría ocupar Kyle Walker, un movimiento también interesante para aprovechar la velocidad del inglés para tapar a Vinicius. Ante el Arsenal, en un encuentro donde el City goleó por 4-1, Guardiola ya formó con una línea de cuatro con Walker, Stones, Rúben Dias y Akanji.

Otra opción aunque mucho más remota sería incluir al exazulgrana Sergio Gómez, que apenas ha tenido protagonismo esta temporada en el Manchester City. Sería la apuesta más ofensiva, pero también la más arriesgada.