Real Madrid-Manchester City: Siga en directo la previa de la semifinal de la Champions League

"Tenemos que acostumbrarnos, porque no va a cambiar. El fúbol mueve mucho dinero. No tengo nada contra ellos. Depende de lo que se haga con el dinero. Si compras un club como un juguete, no es bueno para el fútbol, pero si es para crear un club mejor y abrir cantera es positivo. Hay dos formas de verlo y diferentes ejemplos".

17:13

Calendario y agotamiento

"Estamos bien. Nunca voy a buscar excusas. A veces estás mejor y otras peor, pero no nos va a faltar fuerza. No vamos a estar cansados, porque es una semifinal de Champions League y no puedes estar cansado. Es una cosa que se puede mejorar. Tener dos partidos en tres días no es normal. No hemos tenido ayuda de aquí ni de fuera y hay que jugar los dos partidos. Sería ideal no jugar tan seguido, pero no hay excusas".l