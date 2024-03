¡Tensión en el Bayern! Kimmich de nuevo señalado por Tuchel

El Bayern de Múnich continúa estando en sus horas más bajas. El equipo bávaro no pudo pasar del empate ante el Friburgo en nuevo encuentro con graves problemas defensivos y la posibilidad de ganar la Bundesliga parece que se aleja definitivamente. En estos momentos, el líder de la clasificación, el Bayer Leverkusen, se encuentra a siete puntos con un partido menos.

Seguramente, uno de los nombres propios del mal momento muniqués sea Joshua Kimmich. El mediocampista alemán es uno de los grandes referentes del equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y es evidente que no está mostrando su mejor nivel.

El centrocampista alemán es la brújula del conjunto bávaro y una pieza más que fundamental para hacer carburar el juego del equipo. Sin embargo, actualmente le falta ritmo y precisión con el balón en los pies.

Además, en varias ocasiones ha salido a la palestra la tensa relación entre el futbolista y el actual entrenador, Thomas Tuchel. De este modo, ya en la derrota ante el Bochum, hubo una fuerte discusión entre Kimmich y uno de los entrenadores asistentes de Tuchel, Zsolt Löw, según apuntó el periodista Patrick Strasser.

OTRA VEZ SEÑALADO

Joshua Kimmich inició el encuentro ante el Friburgo en la posición de lateral derecho, sacrificándolo del centro del campo del equipo. El futbolista se puede adaptar a eta posición, sin embargo, es cierto que prefiere poder llevar la 'batuta' del equipo desde la medular.

A pesar de ver vista su preferencia, el internacional alemán cumplió con su papel y defendió su parcela con consistencia. Así, sus llegadas al área rival aportaban peligro y, sobre todo, superioridad numérica para el Bayern.

No le convenció a Thomas Tuchel que en el minuto 64 de partido decidió sustituir a Kimmich con un marcador de empate a uno y la necesidad de los muniqueses de buscar un tanto más. De esta manera, parece claro que no es uno de los favoritos del técnico germano y que su relación no pasa por un buen momento.