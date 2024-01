Xavi: "Estamos más cerca del éxito que de la derrota"

Xavi vive su realidad. Lo dijo de forma textual. Y así debe ser porque el entrenador de la primera plantilla del Barça no puede estar pendiente día sí y día también de todo lo que se diga fuera de su ámbito de actuación. Sí, tiene claro que "hay que cambiar el chip después de la derrota" en el clásico de Supercopa, pero también tiene claro que "estamos más cerca del éxito de la derrota".

Para argumentar su frase expuso que "vienen a Qatar a ficharme y me dicen que el club está muy mal y que el objetivo, la primera temporada, era quedar cuartos. Quedamos segundos. El año pasado, que el objetivo era ganar la Liga, me lo dice el presidente, y ganamos la Liga y la Supercopa. Estuvimos por encima de las expectativas", aseguró.

¿Y esta temporada? "Esta temporada hay que ganar títulos, títulos importantes: Copa, Liga o Champions. Estamos vivos en los tres. Si no se gana, como todos los entrenadores, si no se cubren, seré el primero en irme y diré que hasta aquí hemos llegado". "La continuidad", comenta, "en el Barça la marcan los títulos", poniendo de manifiesto que ganar está por encima del juego del equipo. "Siempre ha sido así y lo he dicho desde el primer día, estoy aquí porque se han cubierto los objetivos, si el año pasado no ganamos la Liga ya no estaría aquí".

Optimista patológico

En ese sentido, considera que "estamos mucho más cerca del éxito que de la derrota. Estamos camino del éxito. Lanzo un mensaje de positividad. Esa es mi realidad. No acostumbro a opinar de opiniones, me parecen todas respetables, pero yo explico mi realidad, lo que vivo dentro del club", se defiende el técnico.

Cuestionado por el hecho de si aceptaría estar dirigiendo un club en el que ganar no fuera el objetivo principal debido a las circunstancias económicas del mismo, en este caso el Barça, insistió: "El Barça no se puede permitir esto, siempre tiene que encontrar la manera de poder competir. Ni ni la afición ni vosotros (por la prensa) ni los que estamos dentro. No podemos permitir un Barça que no fuera competitivo. Sería muy difícil de digerir".

Xavi Hernández, en la rueda de prensa previa a la Copa del Rey / FCB

De hecho, "lo está siendo, estamos en una situación muy difícil. Es lo que tenemos que entender todos, también el entorno. He notado la dificultad desde el primer día, pero ningún problema, soy culé y tengo que tirar del carro y darlo todo, soy el primero que anima a los jugadores, pero la situación es difícil a nivel económico. Es lo que se tiene que entender, pero, pese a ello, estamos compitiendo".