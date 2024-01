Xavi confirma la clave para su futuro: "El día que no estén..."

La Supercopa de España fue un duro golpe para el proyecto de Xavi tras cosechar una abultada derrota en la final ante el Real Madrid. Pese al mal resultado, Xavi se ha mostrado optimista para el futuro inmediato y ha confirmado que cuenta con la confianza del presidente:

"Ya tuve el otro día una charla en el avión con Laporta. Tranqulidad, todos unidos hacemos fuerza, el presidente está contento, con ánimos y la realidad por delante, quedan tres títulos y todo por jugarse. Tiene fe en el staff y los jugadores", aseguró el técnico.

Sobre la confianza de la plantilla en su proyecto, Xavi no tiene dudas: "El día que no estén conmigo cojo las cosas y me voy para casa. Las derrotas en una final contra el Madrid duelen y pesan. El equipo está fuerte, creen en eso, lo hicimos muy mal el otro día pero queremos hacerlo bien, repetir la temporada pasada".

Los títulos, sin embargo, son los que marcarán su futuro en la entidad azulgrana: "Siempre ha sido así, estoy de entrenador porque se han cumplido los objetivos. El objetivo del primer año era ser cuartos, somos segundos y continuo. El año pasado el objetivo era LaLiga y se gana la Supercopa, por encima de las expectativas. Esta temporada el objetivo son los títulos. Estamos en octavos de Champions. Ganar los títulos grandes. Si no se cubren los objetivos seré el primero en decir hasta aquí hemos llegado. Estamos más cerca del éxito pese a perder la Supercopa. Esta es mi realidad y lo de fuera no lo controlo", sentenció.