Así vive Jordi Alba su nuevo rol en el Barça

El lateral blaugrana disfruta ejerciendo de veterano con los más jóvenes "Ahora todo es muy bonito, pero llegarán momentos de dificultad", avisa el capitán

Jordi Alba ha concedido una entrevista a 'Marca' en la que analiza el momento futbolístico y vital por el que está atravesando en una temporada en la que ha dejado de ser titular fijo, pero en la que está disfrutando mucho de su rol como veterano y su relación con los más jóvenes. Reconoce que le costó aceptar no jugar siempre, pero que le motiva poder ayudar a que sus compañeros crezcan.

El lateral zurdo comparte su trayectoria con los menos experimentados y les explica que "es complicado vestir la camiseta del Barcelona. Ahora es todo muy bonito, pero llegarán momentos de dificultad y hay que tener la cabeza muy bien amueblada para aguantar todo tipo de comentarios y de presión. Es difícil llegar al primer equipo y más siendo tan jóvenes. Yo les digo que aprovechen la oportunidad. Que sepan en el club en el que están. Y no sólo jugando, sino sabiendo a quién representan". Sus consejos, además, son incluso más importantes para Balde porque "juega en mi posición e intento darle los mejores consejos para que siga creciendo y aprendiendo".

Pese a todo, mantiene la máxima ilusión por competir y jugar: "Me siento capacitado, creo que estoy a un buen nivel. Es cierto que no lo estoy jugando todo, pero cuando salgo intento hacerlo lo mejor posible. Y cuando no juego intento ayudar a todos mis compañeros apoyándoles desde el banquillo. Es una faceta nueva para mí porque normalmente he tenido la suerte de jugar muchos minutos. Este año no tanto, pero también tengo mis minutos y estoy contento con este rol. Es importante ayudar a los compañeros, estar con ellos, aconsejarles y esto también es positivo y me motiva".

Eso sí, reconoce que le costó un tiempo adaptarse: "Cuando jugaba (Xavi) no me daba explicaciones y ahora cuando no juego tampoco. Yo me dedico a entrenar, a estar bien conmigo mismo, a jugar los partidos de la mejor manera posible y luego decide el entrenador. Lo llevo bastante bien. Al principio me costaba más, pero ahora mismo estoy mentalmente bien y con mucha motivación".