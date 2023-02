Jordi Alba, al nivel de los más grandes

Hace tiempo que quería aprovechar este espacio para hablar de uno de esos jugadores a los que hay que tratar de forma especial, de uno de los nuestros. Que lleva muchos años con nosotros, que lo ha sido todo, que lo ha ganado todo con el Barça y que, sin ninguna duda, hay que situarle a la altura de los grandes de la historia reciente de este club, de los Puyol, Xavi, Iniesta, Leo, Piqué, Busquets… Hablamos de Jordi Alba, un futbolista de época y del que, seguro, nos acordaremos muchísimo cuando no esté.

La sensación es que mucha gente se ha cansado de seguir viendo las mismas caras y que, cuando se pierde, aparecen los mismos nombres entre la crítica. Sin embargo, son los mismos que estaban cuando se ha ganado todo y es imposible olvidar el compromiso y la dedicación mostrada con el club. Sí, el Barça también ha sido generoso con ellos, de forma recíproca, con contratos muy importantes, pero es que su rendimiento y los títulos que han levantado son argumentos incontestables.

Jordi Alba cumplirá 34 años en marzo y ya no es un juvenil, pero viendo su partido ante el Sevilla, me atrevo a decir que, demasiadas veces, se ha sido injusto con él porque nunca se ha escondido a la hora de reconocer sus errores cuando las cosas no han ido bien, dando la cara sin excusas. Si su rendimiento ha bajado, no ha dudado en actuar con sinceridad y valentía. Así que ahora es justo destacar que, esta temporada, cuando le toca jugar, su aportación está siendo fantástica. Creo honestamente que no hay otro como él, que no existe un lateral que lea las situaciones ofensivas como lo hace Jordi Alba. Es cierto que su fútbol agradece que el rival se encierre atrás, reduciendo la exigencia defensiva, como ocurrió ante los de Sampaoli. En partidos así, mantener al lateral derecho más corto, cerrando con tres y dando libertad al lateral zurdo, con Gavi o Pedri por dentro, Alba pasa a ser casi un extremo y no hay nadie en el mundo que lea mejor ese tipo de partidos. Es de los jugadores más brillantes en la toma de decisiones en el último tercio.

Me hace muy feliz verle disfrutar y ejercer de veterano sin perder influencia. Mucho más tras un verano complicado en el que el club no fue del todo sincero con él con la opción del Inter, actuando a sus espaldas. Estoy seguro de que, yendo de cara, habría aceptado encontrar una solución beneficiosa para todos. No fue así y tuvo que tragar, entrenar, callar y seguir siendo un profesional, algo que no ha cambiado ni con la llegada de Alonso o la aparición de Balde. Ha asumido su rol de forma ejemplar. Ha sido, es y será siempre un enorme referente al que el tiempo le situará donde merece estar.

LaLiga se tiñe de blaugrana

El Real Madrid se dejó tres puntos más en Mallorca y el Barça no dejó pasar la oportunidad para aprovecharse del nuevo tropiezo blanco para empezar a teñir LaLiga de blaugrana. Lo hizo con solvencia, confirmando una regularidad que le permite liderar la tabla con ocho puntos de ventaja y encarar la segunda vuelta viendo el título más cerca.