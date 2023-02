Jordi Alba: "Si me piden que me baje el sueldo, lo haré"

El lateral blaugrana se pone a disposición del Barça para ayudar si es necesario "El día que no me vea capacitado para defender al club me iré", asegura sobre su futuro

Jordi Alba ha mostrado su compromiso incondicional con el Barça en una entrevista concedida a 'Marca' en la que se pone a disposición de la entidad si la economía obliga a la plantilla a hacer un esfuerzo. El canterano tiene claro que si el club le pide que se baje el sueldo su respuesta será un "sí" porque "es una decisión del club y yo siempre he ayudado cuando me lo han pedido".

En ese sentido, explica que "se han dicho muchas mentiras en la prensa, pero al final siempre he estado ahí, nadie puede decir lo contrario. Hay cosas que duelen, pero hay que saber convivir con ello. Yo sé mi verdad y estoy muy tranquilo. Mi intención es ayudar al club y que las dos partes estemos contentas", ha comentado sobre las últimas rebajas salariales que han afectado a parte del vestuario.

De hecho, cree que parte del entorno no ha sido justo a la hora de valorar el compromiso de los capitanes: "Se han dicho muchas barbaridades y mentiras que te duelen porque eres de la casa. Se ha creado un runrún que ha puesto a los capitanes en la palestra, pero no podemos salir a desmentir a diario todo lo que se dice. Somos de aquí y sentimos los colores al máximo, pero las críticas duelen".

Además, Jordi Alba mantiene intacta la ilusión por disfrutar del fútbol en el Barça y no piensa en la jubilación: "Es más bien un tema mediático. Yo me siento bien, me siento capacitado y tengo el respaldo del entrenador y compañeros. Cuando voy por la calle la gente me lo hace saber. Me encuentro bien y el día que sienta que no estoy capacitado para defender un club como el Barcelona, seré el primero en irme", ha comentado.