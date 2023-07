El Valladolid admite que tiene ofertas por Fresneda

Fran Sánchez, director deportivo del club blanquivioleta, reconoció que "ha llegado alguna propuesta, no por escrito, pero sí verbal, de lo que pueden llegar a pagar, pero no hemos respondido todavía" "Si llega una oferta que consideramos suficiente puede ser que salga, pero a día de hoy no hay nada inmediato; el valor del jugador lo ponemos nosotros”

El Valladolid no tiene prisa por cerrar la salida de su gran joya, el lateral Iván Fresneda, que está en la agenda de diversos clubes europeos, entre ellos el FC Barcelona. Consciente de que el traspaso supondrá una inyección económica importante, el club blanquivioleta está a la espera de que la competencia incremente las ofertas. Sobre la mesa ya tiene alguna.

Esa es la estrategia que se desprende de las declaraciones que realizó ayer su director deportivo, Fran Sánchez, en la rueda de prensa de presentación de César de la Hoz. El ejecutivo del Valladolid reconoció que "ha llegado alguna propuesta por Fresneda, no por escrito, pero sí verbal, de lo que pueden llegar a pagar, pero no hemos respondido todavía".

Fran Sánchez abanzó que el lateral madrileño "se va a incorporar el miércoles y es un jugador nuestro. Si llega una oferta que consideramos suficiente puede ser que salga, pero a día de hoy no hay nada inmediato. El valor del jugador lo ponemos nosotros”.

Fresneda es el candidato número uno que maneja el club blaugrana para reforzar la demarcación de lateral derecho, aunque el Bournemouth está apretando el acelerador en los últimos días y ya ha comunicado al Valladolid que está dispuesto a pagar 17 millones de euros para hacerse con los servicios del defensa.