Ramon Besa recordó los WhatsApp de Xavi por escribir que el Barça era 'el bufón de Europa'

Que Xavi Hernández está sometido a una enorme presión, como le ocurre a todo el que ocupa el banquillo del Barça, es un hecho conocido. Que es un culé hasta los tuétanos con una hoja de servicios como futbolista impresionante, también. E igualmente se ha convertido en una realidad que en los momentos de máxima tensión, a Xavi le cuesta poner el freno o mantener en el bolsillo lo que el técnico egarense considera que son facturas pendientes de cobro.

Esta es la lectura que se puede hacer de su contundente frase en la rueda de prensa posterior al Barça - Nápoles (3-1) que supuso el pase de los azulgranas a los cuartos de final de la Champions 2023/24. "¿Qué hacemos, qué hacemos ahora con el bufón de la Champions?”, espetó Xavi, quien además consideró que su equipo "ha recibido críticas durísimas de periodistas catalanes, que supuestamente son del Barça"

Puede que algunos se sorprendieran por la sentencia del entrenador barcelonista. En realidad, Hernández le estaba recordando a Ramón Besa, jefe de deportes de 'El País' en Catalunya, su crónica del partido de la fase de grupos en la que el Shakhtar Donetsk derrotó al Barça por 1-0 con gol de Danylo Sikan (40'). El periodista tituló aquel día su crónica: "El Barça, derrotado ante el Shakhtar, es el bufón de Europa". Y en el primer párrafo, el cronista escribía: "No hay seguramente un equipo más bufón en Europa que el Barça. El último ridículo ha sido el de perder contra un rival menor que ni siquiera puede jugar en su país por la guerra y se ha tenido que refugiar en Hamburgo".

Los jugadores del Barça, abatidos después de perder contra el Shakhtar / Valentí Enrich

Xavi Hernández reservó ese texto publicado el 7 de noviembre de 2023 y cuando consideró que era el momento oportuno, el pase a los cuartos de final de la Champions que asegura los mínimos económicos y deportivos presupuestados por el Barça para esta temporada, pasó factura; esto es, la rueda de prensa posterior al partido contra el equipo de Francesco Calzona.

Tras el Barça - Nápoles y las ruedas de prensa post partido Ramon Besa, comentarista habitual en la 'Cadena Ser', intervino en 'El Larguero' y comentó el origen de las palabras de Xavi Hernández, así como un hecho que hasta el momento no se conocía: el entrenador del Barça le había enviado varios mensajes cuestionándole su crónica.

Xavi ya se había quejado a Besa por WhatsApp

"Las palabras de Xavi no me han sorprendido porque ya tuve un diálogo con él por WhatsApp", desveló Ramon Besa. "Me envió mi artículo y me decía que yo tenía mala baba, que me salía de vez en cuando", asegura Besa sobre la reacción del entrenador ante la crónica.

El periodista aclaró que en su respuesta a Xavi "lo primero que le dije es si había leído el artículo, porque con 'el bufón de Europa', no me refería al Barça de Xavi". La lectura de la crónica de Ramon Besa confirma esta afirmación, pues antes de hacer a continuación una detallada narración del que fue un mal partido del Barça contra el Shakhtar, Besa enlazaba la derrota frente al conjunto ucraniano con una serie de malos resultados del equipo en la Champions a lo largo de los últimos años. "El 1-0 alcanzado por el Shakhtar no tiene la trascendencia del 4-0 del Liverpool o el 3-0 de Roma por no recordar el 2-8 del Bayern Múnich. El resultado puede remediarse porque los barcelonistas todavía aspiran a clasificarse para los octavos de la Champions. El escarnio, sin embargo, fue igualmente mayúsculo por la impotencia del plantel de Xavi después de dos años de ausencia en la competición por quedar eliminado en la fase previa de la Copa de Europa. La nulidad es hoy tan sobrecogedora como sonrojante fue ayer su no presencia y lamentable resultó antes su fragilidad cuando se sucedían goleadas como la de Anfield".