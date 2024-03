Jordi Roura: "¿Cuánto valdrían ahora Cubarsí, Lamine o Fermín?"

Jordi Roura irradia felicidad. Orgullo. Satisfacción por el trabajo hecho. El que fuera responsable del fútbol base del Barça entre 2014 y 2021 disfrutó del Barça-Nápoles como un culé más y con el añadido de disfrutar del fútbol de tres jugadores que fueron fichados en su etapa como máximo responsable de la cantera barcelonista. SPORT ha podido conversar con el que fuera jugador y técnico del Barça y ha analizado al detalle el pasado, presente y futuro de tres perlas de La Masia que están ilusionando al barcelonismo.

Jordi Roura vivió con una doble satisfacción la clasificación del Barça para los cuartos de final de la Champions. Además de compartir la alegría de cualquier aficionado culé por el juego y el resultado obtenido, el gerundense lo vio con otra óptica: "En un partido como el Barça-Nápoles se hace visible todo el trabajo que hicimos. A veces la labor realizada en el fútbol base no es visible pero en este caso cuando triunfan jugadores que has fichado de pequeños todo tiene sentido".

En este aspecto Roura tiene muy claro cuál es el objetivo de La Masia: "no hay más objetivo que descubrir y fichar chicos desde los 7 años, . Formarlos y que puedan llegar a jugar en el primer equipo o ser profesionales, no hay ningún otro objetivo cuando trabajas en la cantera del Barça". Su trabajo con Aureli Altimira está dando los frutos deseados.

En esta charla con SPORT Roura analiza a los tres canteranos que deslumbraron contra el Nápoles.

"El hecho diferencial de Cubarsí es su faceta defensiva"

Debutó en la Champions y ganó el MVP del partido. Jordi Roura se deshace en elogios hacia Cubarsí: "Es increíble que rinda así con solo 17 años. Estamos normalizando algo que es excepcional. En su caso me parece que es un central diferente al prototipo que solemos tener en La Masia. Él es muy bueno con balón y tiene mucha calidad pero sus condiciones defensivas son excelentes".

En este sentido el que fuera director del fútbol base del Barça lo analiza al detalle: "Cubarsí lo tiene todo para defender. Es rápido, agresivo, se ubica bien, tiene un gran juego aéreo y sobre todo me gusta destacar que sus ganas y capacidad para aprender son únicas. Además, la gente lo irá conociendo, tiene un carácter fuerte y mala leche para imponerse".

Cubarsí, MVP / FCB

Preguntado sobre si es la mezcla ideal entre Puyol y Piqué Roura sonríe y asegura que "parecería un sueño lograrlo, ¿no?", aunque después matiza: "es muy joven y seguro que cometerá errores y entonces lo tendremos que cuidar y apoyar pero la gestión de Xavi es excelente, ha sido valiente con él y lo sabrá cuidar". Roura apostó por Cubarsí cuando este era alevín de primer año en el Girona. Desde entonces no ha dejado de evolucionar: "No puedo ni imaginar hasta dónde puede llegar si rinde ahora con 17 años así. No olvidemos que todavía no está del todo formado físicamente y aún tiene que mejorar mucho".

"Fermín ha sufrido mucho, se lo merece"

Jordi Roura siempre ha sido un defensor acérrimo de la proyección de Fermín: "Viendo el partidazo que realizó contra el Nápoles me alegré mucho por él porque ha sufrido mucho y se lo merece. Pasó años difíciles por su físico pero siempre dije que este jugador tenía que estar con nosotros".

Fermin celebra el primer gol del Barcelona - Nápoles / Javi Ferrándiz

Sobre las virtudes del andaluz Roura se explaya: "Es intenso, agresivo, con una calidad extraordinaria y tiene gol. Entiende nuestro fútbol y es un perfil de interior diferente que garantiza mucha llegada desde atrás". En su primer año en el primer equipo Fermín está sorprendiendo con un nivel alto. Preguntado sobre si podrá mantener este listón Roura no tiene dudas: "Dependerá de él y el fútbol es muy cambiante pero estoy convencido de que puede consolidarse aquí".

"Lamine da miedo a los rivales"

Aunque Cubarsí se llevó todos los elogios por su portentoso debut , la progresión de Lamine Yamal sigue sorprendiendo a propios y extraños. Roura era el responsable del fútbol formativo del barça cuando se le captó de La Torreta: "Ayer volvió a completar un partidazo. No marcó pero la verdad es que es increíble su nivel. Creo que Lamine se ha ganado algo que es increíble a su edad. Los rivales ya le tienen miedo. No le entran como antes, tiene más coberturas y sus acciones provocan mucho más temor en los rivales".

Lamine Yamal. / EFE

Uno de los aspectos más valorados por el cuerpo técnico es la implicación defensiva de Lamine. Roura comparte esta visión: "Es así y aún tiene muchísimo margen de mejora, no olvidemos que a sus 16 años está en plena fase de crecimiento físico y mental. Con mayor experiencia seguirá evolucionando den todas las facetas".

El valor de estos jugadores

En este aspecto Jordi Roura lanza una pregunta pertinente: "¿Cuánto valdrían ahora Lamine, Cubarsí y Fermín? Son jugadores que tenemos la suerte de que han aparecido en un momento en el que el club necesitaba jugadores y la aportación de La Masia es espléndida. Ellos y otros más serán la columna vertebral del Barça del futuro. El Barça tiene tradición en apostar por su cantera y hay que seguir con esta política. Es una suerte mirar abajo y comprobar el nivel de los que suben".

Jordi Roura y Aureli Altimira, encargados de La Masia / SPORT

La pregunta siguiente es obvia, ¿hay que fichar menos entonces? Roura lo define a la perfección: "Solo hay que fichar lo que necesitemos porque no tenemos en casa. El Barça ha de estar tranquilo porque suben generaciones de mucho nivel". Amén.