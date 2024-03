Xavi, contundente: "¿Qué pasa ahora con el bufón de la Champions?"

El partido de la temporada. Una final, una más, pero esta con mucho dinero en juego. Cara o cruz. Ganar significaba mantener viva la llama del curso y la confianza para seguir batallando la Liga. Perder suponía poco menos que una hecatombe. Así afrontaban el Barça y Xavi Hernández el duelo ante el Nápoles de vuelta de octavos de final de la Champions League.

Con un alud de bajas, entre ellas piezas importantes como Pedri, de Jong, Gavi o Balde. Xavi debía tomar varias decisiones. Y tiraba de valentía con dos chicos menores de edad en un escenario y contexto tan complicado. Pero claro, se trata de dos chicos especiales. Únicos.

El Barça ha respondido a lo grande en una noche para el recuerdo. Cuatro años después, se ha metido en cuartos de final de la máxima competición europea. Con los adolescentes, con las bajas. Y con un equipo que ha respondido y que ha sabido sufrir en los momentos bajos y que ha terminado con cierta tranquilidad tras marcar el 3-1.

FELIZ

"Contentísimos, hemos hecho un gran partido completo, equipo se han vaciado. Hemos dominado muchos momentos, el equipo se ha fajado. Ya dije que mis jugadores darían un paso adelante con mi decisión. Después de cuatro años entre los ocho mejores de Europa", ha comentado Xavi Hernández.

Respecto al efecto de su decisión de dejar el cargo a final de temporada, ha vuelto a reiterar el resultado: "La gente no me creía, decían que iba a perder el vestuario, que no darían el paso adelante. Hemos recibido muchas críticas injustas".

Cubarsí, en la previa del Barça - Nápoles / JAVI FERRANDIZ

"Muy buen partido, el equipo ha estado bien con y sin balón, agresivos, hemos rondado el excelente. No es casualidad, 3-1 ante un grandísimo rival y la afición ha disfrutado", ha comentado acerca de la puesta en escena del cuadro barcelonista.

Sobre Cubarsí y su exhibición, se ha vuelto a deshacer en elogios: "No se pone nervioso Pau, tiene una personalidad muy tranquila. La salida de balón es brutal, siempre encuentra el hombre libre, tiene esa pausa, ese 'timing'. De él han salido muchos enlaces con interuiores y puntas. Es un espectáculo".

¿EL BUFÓN DE EUROPA?

Preguntado sobre qué había dicho al vestuario, Xavi se despachó a gusto: “Se presiona demasiado a los jugadores. Hoy parecía un cara o cruz, un ultimátum, un cara o cruz. Les he dicho que no iba a morir nadie. Se llegó a decir que éramos el bufón de la Champions. Periodistas que representa que son del Barça. ¿Qué hacemos ahora con el bufón de la Champions?”, comentó el técnico de Terrassa, de nuevo lanzando un dardo a la prensa que sigue la actualidad azulgrana.

“Decíais que si hoy perdía estaba en la calle, eso habéis escrito. ¿Si seguiré? Calma, hoy hemos pasado a cuartos. Yo ya dije lo que tenía que decir”, añadió Xavi.