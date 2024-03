¿Y el futuro de Xavi, qué? "Él sabe lo que pienso..."

Xavi vivió ayer, seguramente, su momento más feliz como entrenador del Barça después del título de Liga ganado el curso pasado. El técnico de Terrassa estaba exultante tras el pase a cuartos de final de la Champions logrado por su equipo ante el Nápoles. Por momentos, muy buenas fases de juego, transiciones. Donde quería que estuviera la plantilla a estas alturas de curso.

El egarense, más allá de elogiar lo que había hecho su Barça y de mostrarse inmensamente feliz por el barcelonismo, aprovechó para soltar algún dardo: "La gente no me creía, decían que iba a perder el vestuario, que no darían el paso adelante. Hemos recibido muchas críticas injustas".

Preguntado sobre qué había dicho al vestuario, se despachó a gusto: “Se presiona demasiado a los jugadores. Hoy parecía un cara o cruz, un ultimátum, un cara o cruz. Les he dicho que no iba a morir nadie. Se llegó a decir que éramos el bufón de la Champions. Periodistas que representa que son del Barça. ¿Qué hacemos ahora con el bufón de la Champions?”.

YUSTE LO DEJA EN EL AIRE

Después de anunciar la decisión de que no seguiría al frente del equipo, se le ha ido preguntando si se plantearía la decisión. Ayer, tras el billete a cuartos y las buenas sensaciones, con más ahínco aún.

Y Rafa Yuste, vicepresidente del club, aún dejó más en el aire todavía el asunto del futuro del actual técnico: "Sabe lo que pienso, vamos a ver qué ocurre. A mí me gusta mucho Xavi Hernández".

Xavi no es rotundo. Dice que no es momento, que ya dijo lo que dijo y que hay que centrarse en el presente. Pero...¿alguien puede decir con seguridad después de todo que no será el entrenador la temporada que viene?