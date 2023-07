Pedri: "Tengo cosas que mejorar. Debo llegar más al área"

El canario ha trabajado este verano el aspecto físico para evitar lesiones Dice que Gúndogan es un gran fichaje, señalando que no pierde ni un balón

Pedri quiere dejar atrás las lesiones que no le han dejado rendir al cien por cien en las últimas temporadas. Para ello, ha aprovechado el verano para realizar trabajo específico. “He tenido bastantes vacaciones para prepararme en lo físico, que es algo que quería mejorar, especialmente para prevenir lesiones, que he tenido un par últimamente que me han impedido disfrutar de lo que más me gusta, que es el fútbol. He hecho trabajo de fuerza. Lo que me marca el club me ha ayudado bastante. Y con todos los profesionales que tenemos, fisios. Nos meten caña pero es el trabajo necesario para estar bien”.

El canario ha explicado que también ha variado la alimentación con el mismo objetivo. "Una cosa que no puedo hacer es comer croquetas de mi madre. Tengo que comer sano. Hacerle caso a la nutricionista. Comer bastante pescado, algo que no hacía antes", ha explicado el centrocampista azulgrana, que ha valorado como muy positiva la llegada de Gündogan: “Es un espectáculo ver cómo se gira, cómo no pierde la pelota. Y seguro que vamos a disfrutar mucho de él. Es difícil verlo perder un balón y transmite mucha tranquilidad".

Pedri y Ferran Torres, en un ejercicio de fuerza | FCB

El Barça eligió ayer a los capitanes. Ronald Araujo y Frenkie de Jong sustituyen a Sergio Busquets y Jordi Alba. Pedri ha explicado que ha recibido algunos votos, pero que la elección es la correcta. “Todavía soy joven. Es un orgullo que algunos compañeros me hayan votado, pero Ronald y Frenkie se lo merecen porque son capitanes dentro y fuera del campo”.

Los retos

El canario se marca dos retos. Uno a nivel colectivo y otro a nivel personal. El colectivo, la Champions. “La temporada pasada nos quedó esa espinita. Tenemos ganas de mejorar y tenemos buena plantilla para hacer algo bueno”.Y el personal, el aspecto ofensivo: "Creo que el año pasado di muy pocas asistencias. Debo llegar más al área. Hay que mejorar. No cumplí el reto de llegar a los diez goles…, hay que poner de nuevo el reto".