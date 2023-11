¿Qué necesita el Barça para estar en octavos de la Champions?

El FC Barcelona visita esta noche al Shakhtar Donetsk en Hamburgo con el objetivo de certificar la clasificación para octavos Los blaugrana llegan a la cuarta jornada de la fase de grupos con pleno de victorias en los tres primeros partidos

No es necesario echar mano de la calculadora para saber qué necesita esta noche el Barça para estar en el sorteo de los octavos de la Champions League que se celebrará el próximo 18 de diciembre. El equipo dirigido por Xavi Hernández suma un pleno de tres de victorias en este arranque de la fase de grupos de la máxima competición europea de clubes, tres por encima del Oporto y seis más que el Shakhtar Donetsk, su rival esta tarde. El Amberes, por su parte, todavía no ha estrenado su casillero y podría quedar ya sin opciones de acceder a los octavos si no vence a los lusos.

Lo cierto es que el Barça tiene muy encarrilada su clasificación y, de forma virtual, puede decirse que es un hecho, pero falta el último paso para que sea de forma matemática. En ese sentido, los nueve puntos con los que lideran los blaugrana el grupo H les da un margen de maniobra amplio para encarar la cuarta jornada, el segundo desplazamiento de la presente edición de la Champions, con muchas garantías.

El Barça ya está en Hamburgo | Javier Ferrándiz

Y es que los de Xavi tienen suficiente con un empate para certificar la clasificación, por lo que ni siquiera están obligado a ganar en Hamburgo. Eso sí, con el pase virtualmente obtenido, el objetivo ahora es acabar primeros de grupo y, en ese caso, ganar en Hamburgo al Shakhtar Donetsk permitiría dar un paso de gigante al conjunto de Xavi Hernández.

¿Qué pasa si el Barça pierde ante el Shakhtar?

La derrota es el único resultado que evitaría que esta tarde derribar el muro que ha supuesto en las dos últimas temporadas la fase de grupos para el Barça. De hecho, sería la primera vez que, con Xavi en el banquillo, los blaugrana alcanzan los octavos. También sería la primera vez para Joan Laporta desde que inició su segundo mandato como presidente del club.