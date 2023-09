Xavi Puig, directivo responsable del fútbol femenino del FC Barcelona, ha comentado la actualidad del fútbol femenino en Movistar +: "He hablado con ellas y con las de la sub'23. Les he comentado que, dadas las circunstancias, el mundo del fútbol femenino, no solo las nuestras, estén tranquilas porque desde el club las apoyamos".

"Hablo continuamente con ellas, lo que he hecho en nombre del presidente y la junta, que esto se debe arreglar, que estamos con ellas y el club no las dejará solas".

"Dos personas han viajado, el director deportivo y ejecutivo de alto rango del club para que estén con ellas, para que estén tranquilas".

"Somos fieles a las normativas que marca la legislación española y el CSD. Incumplirla no solo derivaría a ellas, que es lo que más nos preocupa, también, y en segundo plano, al club. Al final juegan para el Barça".

"No es un tema que venga de hace dos días. Hace tiempo que lo reivindicamos. Era una cuestión de consenso, de hablar mucho y bien. Ha derivado a un terreno que no es bueno para nadie, ni para el fútbol, deporte, deporte femenino o sociedad. Deben jugar a fútbol y no estar comprometidas en esta nube oscura que les está acompañando".