Xavi: "El objetivo de mañana no es ganar como el otro día"

El técnico del Barça sigue siendo autocrítico con el juego de su equipo en Anoeta El objetivo mañana es clasificarse pero jugando bien y recuperando el buen fútbol

Xavi Hernández, a pesar de la victoria agónica en Anoeta, fue muy crítico con el juego de su equipo. Tiene claro que el Barça debe mejorar si quiere ganar cosas importantes esta temporada y espera que el partido contra el Shakhtar Donetsk, en el que puede sellar la clasificación para octavos de final, sirva de punto de inflexión.

"Nos faltó mucho, pero debido a la intensidad que la Real puso más que nosotros. Debemos tener más el dominio del partido, presionar más arriba, con más intensidad. Los puntos positivos es que tuvimos fe, coraje. La primera parte no fue aceptable, pero a pesar de no estar bien, hemos reducido puntos al Real y al Atlético. Espero que este partido sea un punto de inflexión. Hay que recuperar nuestra identidad en el partido de mañana porque es esencial para ganar los partidos", ha explicado Xavi en la rueda de prensa previa al partido de Champions de mañana, en el que no le vale una victoria como la conseguida en San Sebastián. "El objetivo de mañana no es ganar como el otro día, pero también hay días que mereces más y no lo consigues, como en el clásico. El objetivo es recuperar el juego de ese partido. El objetivo es jugar bien y ganar".

Para mejorar el juego es vital ir recuperando lesionados, aunque según Xavi también se ha ganado con ausencias. "Debe servirnos para mejorar, eran futbolistas vitales para el equipo. Se ha notado su ausencia, pero hemos ido sacando los partidos como hemos podido. Y jugando bien contra el Sevilla, el Athletic, 60 minutos contra el Shakthar y en el clásico".

Hasta el final

Uno de los factores positivos de su equipo que destaca Xavi es que va hasta el final: "La mentalidad está siendo muy buena desde que llegamos. Hay fe, coraje, actitud y por ello vamos hasta el final, creo que somos el equipo que marca más goles en los últimos minutos. Eso dice que estamos bien físicamente y que tenemos un equipo ganador".

Xavi cree que mañana "no podemos dejar escapar la clasificación. Está en nuestras manos. Es el primer objetivo. El segundo será ser primeros de grupo". Y volviendo a repetir que jugando bien: "Queremos jugar un fútbol excelso y ganar por goleada, pero esto no pasa en cada partido. Hay que buscar constancia, continuidad y exigirnos más. Esta es la fórmula para cada partido, pero no pasará porque siempre hay un rival".