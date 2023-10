El momento vital de Julio Alberto

A sus 65 años, los cumple hoy, el ex del Barça está al frente del proyecto de su vida: la Fundación Relife Su misión es la de educar, informar y prevenir sobre las adicciones

Julio Alberto Moreno Casas cumple hoy 65 años. La afición del FC Barcelona recuerda su etapa en el Camp Nou −9 temporadas− por su entrega y sacrificio, por su pletórica capacidad de anticipación, por sus vertiginosas incursiones por el carril izquierdo y por su acentuada personalidad, directa y sin filtros. Formó parte de esa rara estirpe de jugadores con voz propia y, aunque no puede vivir sin el fútbol, ahora está enfocado y entregado a la Fundación Relife, el proyecto de su vida, que creó en diciembre de 2022 para la educación, información y prevención sobre las adicciones.

Para Julio Alberto, llegar a las 65 primaveras es "como ganar la Champions", un motivo de satisfacción porque "he tenido una vida entretenida". Al mismo tiempo, es "un reto muy bonito para seguir cultivando las buenas relaciones con mis seres queridos. Es un regalo del cielo".

Recordado

La nostalgia se apodera del barcelonismo cuando se evoca su nombre… Por el golazo contra la Juventus (1-0) el 5 de marzo de 1986 en el Camp Nou desde una distancia imposible, en partido de Copa de Europa. A Julio Alberto le faltó campo para celebrar el tanto y la primera sensación fue que iba a saltar el foso para fundirse en un abrazo con la afición. A raíz de ese gol la "Vecchia Signora" intentó su fichaje y, tras el Mundial de México, le quintuplicó los emolumentos que percibía en el Barça: "Lo rechacé para seguir de azulgrana y quedarme en Barcelona. Eso sí, Núñez me hizo una pequeña mejora económica", recuerda.

Julio Alberto, hace algunos años, recordó para SPORT su gol contra la Juventus | Ignasi Paredes

En clave blaugrana, su fichaje fue más que curioso: "Un día Marcos Alonso me dijo que tenía que hablar con Núñez, el presidente del Barça, porque me quería fichar ya. Y me preguntó si podía darle mi teléfono". El futbolista asintió y le respondió a su amigo, que ya era azulgrana: "¡Qué me llamen!". La suya fue una contratación que hoy se definiría como un "win win". Ganó el Atlético, acuciado por las deudas. Ganó el Barça, que se hizo con un jugador emergente y diferencial. Y ganó Julio Alberto, económica y deportivamente (inauguró su palmarés). Incluso el doctor Alfonso Cabeza, presidente colchonero por aquel entonces (verano de 1982), lo animó a cambiar de aires.

En nueve temporadas, desde la 1982-83 a la 1990-91, el asturiano vivió de todo: la inolvidable Liga 1984-85 en Valladolid con el eterno Urruti como gran protagonista, un título que puso fin a una sequía de 11 años en el torneo doméstico; aquella Copa del Rey en Zaragoza en 1983 que fabricó dando un centro matemático en el epílogo para que el Pichón Marcos derrotara al Real Madrid en un vuelo histórico; ese indescifrable fracaso en el Pizjuán contra el Steaua en la final de la Copa de Europa de 1986; el insólito Motín del Hesperia; el cénit de su carrera alcanzado con Terry Venables…

Deseo

Julio Alberto, en un día para celebrar como el de su 65 aniversario, no anhela regalos ni agasajos. Le basta con sentirse querido y útil a la sociedad en esta nueva y esencial faceta de su vida: "El mejor regalo es poder educar, formar y prevenir a padres, madres y diferentes colectivos para minimizar el amplio abanico de adicciones que se generan en nuestro mundo, cada día más complejo y enredado, y que hace de los jóvenes un grupo potencialmente vulnerable".

Para ello cuenta con un dinámico y esforzado equipo de profesionales y el apoyo de patronos y colaboradores, además de la experiencia que él mismo ha ido acumulando a lo largo de los años en campañas como la que lideró con la Agrupación de Jugadores del FC Barcelona (Engánchate al Deporte, entre 2006 y 2008), ponencias o presentaciones de sus dos libros (Mi verdad, 1994, y Nunca recordaré haber muerto, 2016).

Julio Alberto, en una visita que realizó a SPORT en marzo de 2023 | Valentí Enrich

Julio Alberto siempre se ha declarado un enamorado de la entidad barcelonista, en la que tuvo una gran responsabilidad como miembro de la Fundación FC Barcelona y de la Comisión Social en la primera etapa de Joan Laporta al frente de la entidad (2003-2008) y posteriormente como director adjunto de la FCB Escola (2008-2014).

El pasado mes de junio estuvo en el Centro de Eventos y Convenciones Espacio Riesco de Santiago de Chile, donde congregó a 2.500 personas, especialmente jóvenes que escucharon sus charlas motivacionales sobre la prevención de las adicciones, educación, igualdad, tolerancia, segundas oportunidades… En la apretada agenda de Julio Alberto hay citas en Argentina, Madrid, Catalunya, Andalucía y otras latitudes.

“Me moriré con este proyecto. Quiero dejar un legado y lucharé hasta el final con toda mi energía. La gente me trata con cariño y se lo agradezco, pero lo que necesitamos es ayuda y apoyo para proteger y asistir a las personas afectadas, que son muchas”, asegura el exbarcelonista, que conserva el gusanillo del fútbol sirviendo a la modesta Deportiva Piloñesa en distintas facetas, desde la dirección deportiva hasta el mantenimiento del campo.