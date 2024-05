Bargalló encarrila la eliminatoria para el Barça

El Barça saldó con una trabajada victoria el primer encuentro contra el Senergy Renovables Sant Just de la serie de cuartos de final del play-off de la Ok Liga. Un duelo que se decidió en apenas seis minutos con un doblete de Pau Bargalló que no pudo remontar el conjunto del Baix Llobregat pese a recortar distancias por medio de Edu Fernández. Joao, a poco para el final, transformó un penalti que sentenció el choque.

Barça - Sant Just (18-05-2024) Ok Liga FCB 3 1 STJ Alineaciones Barça Carles Grau, Bargalló, Barroso, Marc Grau, Joao Rodrigues - cinco inicial - Sergi Fernández (PS), Miki Escala, Alabart, Sergi Llorca y Eloi Cervera. Senergy Renovables Sant Just Eladi Deitg, Crespo, Pujalte, Edu Fernández, Gerard Miquel - cinco inicial - Dídac Sánchez (PS), Saladrigues, Cristian, Iñaki Cabezas y Enric Casanovas.

El Sant Just, equipo revelación de la temporada, llegó al Palau convencido, con ganas de brillar en el primer play-off de su historia, en el curso de su ascenso. Pero el Barça bajó ra´pido las expectativas con dos goles rápidos en el tramo inicial. Ambos obra de Pau Bargalló, uno de los grandes protagonistas de la semana tras anunciar que dejará el equipo al final de este curso. El primero llegó en una jugada por la banda derecha con un remate en carrera que apenas pudo rozar Deitg.

El segundo, tras una asistencia por detrás de la portería de Joao, la decimotercera del curso, que Paueti remató a bocajarro. Al filo del descanso Edu Fernández recortó distancias.

Una azul a Marc Grau dio la oportunidad a los visitantes al poco de comenzar el segundo tiempo. Pujalte tuvo el empate en su stick pero su falta directa acabó pegando en el poste.

Final apretado y golpe de Joao

Se mantenía el duelo muy igualado, con muchas ocasiones, especialmente por el lado azulgrana, aunque Eladi Deitg se encargó de desbaratar una a una convirtiéndose en todo un cerrojo para su equipo. Los de Edu Castro apretaron, intentando aprovechar los errores y el cansancio del Sant Just pero el tanto se resistía. Una de las más claras llegó ya en el tramo final, con un disparo al palo de Sergi Llorca. Casi a renglón seguido hubo una jugada embarullada en el área que también consiguió salvar el conjunto de Mia Ordeig y acabó con un golpe sobre Joao. Ya con el crono tocando el final estuvo más cerca el empate de los visitantes pero la contra quedó frenada con una buena actuación de Carles Grau.

En la siguiente carrera, un choque de sticks acabó en penalti favorable a los azulgranas. Joao, con un lanzamiento directo, no falló ante Deitg y firmó su gol número 43 en liga. Pero aún quedaba un último golpe de efecto con una falta directa que se le resistió a Pau Bargalló. Tuvo el de Sant Sadurní el 'hat-trick' pero su disparo pegó al palo y el marcador ya no se movió.

El segundo partido de esta eliminatoria al mejor de tres será ya el 26 de mayo a las 16.15 horas en el Municipal Bonaigua de Sant Just.