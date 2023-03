El sueño de Julio Alberto: Relife para luchar contra las adicciones

El exfutbolista del FC Barcelona ha creado una institución para ayudar a los que puedan caer en estos problemas Las donaciones a través de 'Life Angels' servirá para prevenir, formar y educar a las personas implicadas

Julio Alberto Moreno ha presentado Relife en el que considera "el proyecto más importante" de su vida. El acto se ha llevado a cabo este martes en el Auditori 1899 del FC Barcelona y el exjugador ha estado acompañado por miembros de la junta, como el vicepresidente Rafael Yuste, y la directora general de la Fundació, Marta Segú.

Julio Alberto explicó que "después de tantos años de vivir el éxito y no saber gestionarlo, no se da cuenta de que no hay nada mejor en esta vida que ayudar a los demás". Su proyecto "es un sueño" que llevaba tiempo persiguiendo.

"Recuperar vidas"

El ex futbolista del Barça y Atlético de Madrid tiene claro que su misión es "recuperar vidas" y que significa "una gran responsabilidad, pero a a la vez un reto muy bonito". Julio Alberto recordó que "las drogas te matan" y su dura experencia, que le llevó a tener incluso "vergüenza" para salir a la calle una vez ya estaba rehabilitado y empezó a trabajar con el FC Barcelona tras un desayuno con Joan Laporta.

Gracias al Barça y su trabajo en la Fundació, pudo recuperarse para llegar a reconciliarse con su familia y "pedir perdón a mi madre y mis hijas".

Julio Alberto apeló a que "todo el mundo merece una segunda oportunidad" y recordó que tiene "amigos muertos" por culpa de las drogas.

Fundació FC Barcelona

Por su parte, Marta Segú apuntó que "Julio Alberto colabora con la Fundació del FC Barcelona desde hace más de 20 años aportando su experiencia vital como aprendizaje y ayuda". Segú entiende que este proyecto "es esencial para sensibilizar a los jóvenes sobre el impacto negativo de las adiccciones".

Relife Talks será la vía de entrar en contacto, con una videoteca a disposición de las peronas interesadas, con contenidos de calidad, consejos, conversaciones, entrevsitas y pensamientos que estará alojada en la plataforma 'wearerelife.com' y que se podrá consumir por las redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, Linkedin, Tik Tok y el canla de Youtube.

Servicio 24/7

Relife está trabajando en el desarrollo de Relife Connect App, donde se ayuda loas 24 horas 7 días a la semana a quellas personas que atraviesen por una adicción y quieran ser ayudadas.

Relife Summit será la forma de encuentro referente en España. Se darán cita una ciudad a los diferentes expertos en adicciones, corporaciones, ayuntamientos, deportistas de élte, marcas, funciones y personas que han superado todo tipo de adicciojnes con un objetivo muy claro: estudiar y analizar las adicciones para combatirlas.

Finalmente, Relife Help será el servicio de ayuda directa de Relife, después de un estudio exhaustivo de cada casa, dando asesoramiento sobre cúal es la mejor clínica, pública o privada, parar poder rehabilitarse.

Además, se ayudará a la reintegración familiar y a la sociedad, con un empleo en los csasos donde la reinserción laboral sea difícil.

Los Life Angels y las acciones.

La Fundación Relife pondrá en marcha varias vías para encontrar financiación. La más novedosa serán los 'Life Angels'. Este es el sello creado para todas las personas, amrcas, organizaciones y empresas que hagan una donación. Este círculo tendrá una reunión anual para intercambiar pensamientos y crear una comunidad para definir las líneas de actuación.

También se tratará de recaudar a a través de eventos mediáticos y productos creados por Relife. Por ejemplo, Julio Alberto quiere recuperar el partido contra las drogas que se había hecho antiguamente.