Julio Alberto lanza un potente mensaje de vida para SPORT

Desde la dirección de la Fundación Relife, el exjugador del FC Barcelona se ha implicado de lleno en un proyecto para luchar contra las adicciones. Las drogas, la ludopatía, las redes sociales...muchos frentes de lo que quiere prevenir. Julio Alberto visitó la redacción de SPORT y lanzó un potente mensaje de vida que conviene leer muy atentamente.

¿Cómo está viviendo estos inicios del Proyecto Relife?

En este campo estoy muy implicado desde hace 20 años, con conferencias, charlas, talleres, preparando procesos de rehabilitación. Hace 5-6 años lo tomamos muy en serio y le dimos forma a la idea.

¿Cuál es el mensaje que manda desde su fundación?

Que la vida es un regalo y hay que enamorarlse, lo demás es perder el tiempo. N o merece la pena perderse por las adiciones ver un Barça-Madrid, una comida familiar en la playa con la tortilla de patatas, hacer senderismo, salir con los perros, Las adicciones se llevan familias entera. Son una trampa de la que salen contados. Vivo en Asturias y cuando bajo a Barcelona disfruto cada minuto. Lo demás es complicarse la vida y poner en riesgo a tu familia. Si estás enfermo, la familia estará enferma y no queremos que pase.

¿Tiene el apoyo del Barça?

El Barça fue el primero en decirme ‘sí’. Julio queremos estar a tu lado, ¿Qué necesitas? Marta Segú, directora de la Fundació, Joan Laporta, Rafa Yuste… se han comportado maravillosamente bien. También el Atlético de Madrid, el Real Madrid… De todos modos, si estamos aquí es porque el Barça hace dos o tres años, me echó una mano cuando lo pedí.

¿Le ha sorprendido la respuesta de los clubs?

Los clubs de fútbol son muy solidarios. He trabajado en la Fundació, en las escuelas del Barça, con Laporta, Sandro, etc… No os podéis imaginar la cantidad de propuestas que recibimos. De peticiones económicas, salvar vidas... El fútbol es tremendamente generoso con la sociedad. Es de valorar su sensibilidad.

En este contexto, ¿le duele que se cuestionen los valores del FC Barcelona?

Mucho. Estoy vinculado desde 1982 y es una pena escuchar a compañeros, periodistas o futbolistas que cuestionen nuestra honradez en un campo de fútbol. Jamás he visto que nadie nos eche una mano y pido disculpas si a alguien le molesta. Me da mucha pena que todo esto ensucie el mundo del fútbol en Barcelona y todos los rincones de España.

Volviendo a su proyecto, ¿qué adicciones están causando más daño en l sociedad?

Todas Una frase que repito mucho pero es real, las adiciones viejas se han juntado con las nuevas. Tenemos las de siempre la heroína, la base, la cocaína, el chino, el éxtasis, el poper. Estas se unen y se solapan con las jóvenes, como la pornografía, el juego on line, las anfetaminas… Ahora hay un spray que es una bomba. Los jóvenes de hoy en día no son conscientes de los riesgos que corren. La base de la fundación es educar, avisar, ocupar un espacio de divulgación e información. Los jóvenes ponen su vida en riesgo.

¿Las redes sociales las incluye en este grupo?

También. El mundo evoluciona, igual que evolucionan las enfermedades. Hace 20 años hablar de neurología o trastornos mentales, ni lo escuchábamos, ahora sí. Se sabía que un ludópata era alguien que se lo gastaba todo y hasta aquí hemos llegado. Ahora hablamos de la ludopatía como un trastorno grave, que debe tratarse, ir al psiquiatra, estar meditado u con todo esto pasa igual. Debemos educar bien para saber gestionar. A partir de los 14 años hay que enseñar para que los chicos tengan experiencia.

¿Los futbolistas quizá no son el mejor ejemplo con comportamientos en las redes?

La base está en la educación. Si sabemos enseñar a un chico, cómo tiene que ser, respetando los límites y valores, le dará igual lo que haga un futbolista o una modelo porque no va a reproducir ese patrón. El problema es cuando nadie le dice lo que es bueno o malo. El problema es si le decimos que pueden ganar 20.000 euros al mes siendo influencer. Éste es el problema. No puede ser que un niño de diez años esté con un móvil en la cama viendo películas. No puede ser que con 14 años se pueda descargar una película porno estando en clase de ciencias.

¿Cree que su mensaje va a tener alcance?

Creo que a a llegar. Se va a enterar hasta el Rey (sonríe). Que me perdone el Rey, es una manera de hablar.

¿Ha decidido dedicar su vida a los demás?

Me he decidido por una causa, un fin, un proyecto. Hice el curso de entrenadores con Guardiola, Luis Enrique... con un elenco que formaban dos selecciones españolas en Las Rozas. También me saqué máster en gestión deportiva. Me podía ir a un país a entrenar y me iría mejor económicamente. Esto necesita un gasto tremendo.

¿Los futbolistas actuales llevan mejor vida que los de su época? ¿Hay menos salidas nocturnas?

Ahora es peor. Nosotros nos cuidábamos mucho, pero éramos más llanos y de estar por casa. Los jugadores y periodistas salíamos juntos y, además, de una forma sana. Era otra época. Siempre se han cuidado los jugadores, no había tantas cosas, no jugábamos tantos partidos. Existían cosas a favor y en contra. Las concentraciones eran, por ejemplo, de tres días. Esto ya no pasa.