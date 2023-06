Mercado de fichajes: estos son los jugadores que interesan al Barça actualmente

La dirección deportiva trabaja para reforzar el lateral derecho, el mediocentro y la delantera, sin descartar oportunidades de mercado Iñigo Martínez será el segundo fichaje que se hará oficial una vez se abra el mercado de manera oficial

La dirección deportiva del Barça trabaja, aún con todas las dificultade económicas, de fair play financiero y de límite salarial, en la confección de una plantilla que permita al conjunto de Xavi Hernández dar un salto de calidad. El cuadro blaugrana ha conquistado este curso la Liga después de tres años de sequía. Y lo ha hecho con una autoridad incuestionable, a cuatro jornadas para el final.

Pero el proyecto no ha dado para competir en Europa. De ahí que el club busque reforzar algunas posiciones que se consideran mejorables. La dirección deportiva ya ha concretado la llegada de Ilkay Gündogan, una pieza llamada a marcar diferencias en la creación. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. La prioridad es encontrar un sustituto de primer nivel para Sergio Busquets y reforzar la línea de ataque con un delantero.

Si la economía lo permite, la tercera posición a reforzar es la de lateral derecho para devolver a Jules Koundé a su posición natural de central. A partir de ahí, el club está atento a las oportunidades que pueda ofrecer el mercado en cuanto a futbolistas que llegarían con la carta de libertad o a opciones de futuro.

Futbolistas que interesan al FC Barcelona de cara a este mercado de verano que se abre el sábado:

Íñigo Martínez

El central de Ondarroa ya ha comunicado al Athletic que no iba a renovar su contrato y sólo está a la espera de que finalice oficialmente su relación con el club bilbaíno para que el Barça haga oficial su fichaje. Si no hay ningún giro inesperado de última hora, el anuncio se hará el 1 de julio, primer día en que Íñigo será agente libre.

Íñigo Martínez firmará por dos temporadas y a sus 32 años es una apuesta segura para dar relevos al eje de la zaga, que no tiene un perfil zurdo como el vizcaíno. El central gusta desde hace mucho tiempo. De hecho, Ernesto Valverde, que le tuvo bajo sus órdenes en el club rojiblanco, ya le reclamó en 2017. La operación no pudo concretarse, porque el Athletic no quiso negociar su cláusula de rescisión.

Tampoco pudo cerrarse su llegada el pasado mercado de invierno por las altas pretensiones económicas del club bilbaíno. El Barça decidió esperar a que agotara su contrato para incorporarlo a coste cero. Y así será.

Vitor Roque

El delantero del Athletico Paranaense es una apuesta de futuro que el Barça quiere atar cuanto antes para evitar que se le escape. Así, aunque la operación se cierre este verano, cabe la posibilidad de que Vitor Roque continúe en Brasil hasta el mercado de invierno o hasta final de temporada. El Barça tiene encarrilada la negociación con el conjunto de Coritiba por 35 millones más otros diez en variables.

Oriol Romeu

En estos momentos es la opción más factible para ocupar el vacío que ha dejado la salida de Sergio Busquets. Oriol Romeu conoce de primera mano el estilo Barça de su paso por sus categorías inferiores, desde infantil a Juvenil. Llegó incluso a debutar en el primer equipo de la mano de Pep Guardiola, jugando dos partidos, contra el Sevilla en la Supercopa de Europa, y el Deportivo, en la Liga.

Fue precisamente la presencia de Busquets el que le barró el camino. Doce años después y tras pasar por las filas de Chelsea, Valencia, Suttgart, Southampton y Girona, las puertas del Barça se le pueden abrir de nuevo.

La buena relación entre Barça y Girona podría facilitar la negociación. Su precio inicial está ligeramente por encima de los ocho millones.

Gerard Gumbau

Es una opción a coste cero, al haber concluido su contrato con el Elche. A sus 28 años, el excanterano ha ganado en experiencia en Primera División. Y también conoce la casa y el estilo Barça. Llegó al Barça en 2014 para reforzar el filial y Luis Enrique le dio la alternativa con el primer equipo, con el que llegó a disputar ocho encuentros.

Marcelo Brozovic

El croata crea consenso en la dirección deportiva y el cuerpo técnico. Y el futbolista ha dado prioridad al Barça por encima de los cantos de sirena que le llegan procedentes del Al Nasr de Arabia Saudí. Pero el alto precio del traspaso, 18 millones, impide al club blaugrana mover ficha por el momento. Además, Brozovic aspira a una ficha de siete millones netos anuales, una cifra difícil de asumir en el actual límite salarial de la plantilla.

Dani Parejo

Un caso parecido al de Íñigo Martínez, en el sentido de que no es la primera vez que el Barça piensa en el centrocampista del Villarreal. También fue Ernesto Valverde el que propuso su fichaje, pero la operación no llegó a concretarse. Es un perfil que gusta y su veteranía ayudaría a su integración. A sus 34 años, el Barça estaría dispuesto ha hacerle una propuesta de una temporada más otra opcional. Todo condicionado, claro, a un acuerdo con el conjunto groguet.

Martin Zubimendi

Xavi Hernández no ha tenido reparos en señalarle como su favorito para ser el 'nuevo Busquets'. Una sinceridad que le costó una 'reprimenda' pública del director deportivo de la Real Sociedad, Roberto Olabe. La opción de Zubimendi, sin embargo, está aparcada, debido a que el club txuri urdin no está dispuesto a rebajar los 60 millones de su cláusula de rescición, una cantiad prohibitiva para las arcas del Barça si no se produce un giro inesperado en la economía blaugrana durante los dos meses que se prolongará el mercado veraniego.

Joao Cancelo

El Barça ya intentó su fichaje, en forma de cesión, durante el pasado mercado de invierno, pero al final acabó recalando en el Bayern. El conjunto bávaro no ejecutará la opción de compra, por lo que el portugués vuelve a ser una opción para reforzar la posición de laterl derecho. Su representante, Jorge Mendes, ya ha trasladado al Manchester City el interés del Barça, aunque la operación aún tiene que madurar.

Ivan Fresneda

El lateral del Valladolid gana enteros para reforzar esa posición de lateral derecho que cojea en la plantilla blaugrana. El Barça tanteará su incorporación, pero de ninguna manera asumiedo los 20 millones estipulados en su contrato como cláusula de rescisión.

Yannick Carrasco

El Barça se aseguró una opción de compra por el belga por valor de 19 millones cuando acordó con el Atlético el traspaso de Memphis Depay. Yannick Carrasco es un perfil que gusta mucho al cuerpo técnico, pero el Barça ya ha decidido que no ejecutará esa opción de compra. Así, la llegada del carrilero queda supeditada a algún posible intercambio de jugadores con el conjunto colchonero.

Arda Güler

Un caso parecido al de Vitor Roque. Su proyección hará que el Barça intente atar su contratación ante el interés de otros grandes de Europa, entre ellos el Real Madrid. El club blaugrana podría cerrar la operación en 17,5 millones, pero incorporar a Güler en enero o la próxima temporada. En este caso, el turco seguiría en Fenerbahçe.