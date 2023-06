El Barça no ejercerá la opción de compra sobre Carrasco

El club blaugrana no tiene previsto la compra antes del 30 de junio La operación solo puede realizarse en el futuro con algún intercambio

Sigue el tira y afloja entre Barça y Atlético de Madrid por el futuro de Yannick Carrasco. El club blaugrana no piensa ejercer la opción de compra de 19 millones de euros para fichar al extremo colchonero que tiene como fecha máxima este viernes. No ha habido contactos últimamente ni tampoco está prevista negociación alguna aunque esto no quiere decir que el Barça se lance a por el jugador con el mercado más avanzado y siempre con otras condiciones.

El Barça se quedó una opción de compra por Carrasco en el traspaso de Memphis Depay firmado el pasado mes de enero. El club blaugrana intentó un intercambio y finalmente hubo una venta a precio bajo con la opción futura de Carrasco de por medio. La situación económica actual del Barça impide este pago aunque habrá que ver como evoluciona el mercado y si el Barça irá a por el en el futuro dependiendo de si se dan algunas salidas.

Carrasco es un jugador que gusta a los técnicos, pero para poder venir, el Barça debería dar salida a Ansu Fati o Ferrán Torres, dos jugadores que no tienen intención alguna de salir. Además, el club blaugrana considera excesivo el precio para un jugador que acaba contrato el 30 de junio y no tiene intención de renovar. El Barça si estaría por la labor de realizar algún intercmabio y propuso la opción de incluir a Sergiño Dest ya que el Atlético va buscando lateral diestro para su próximo proyecto.