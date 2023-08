¡Neymar podría acabar en el Barça vía Arabia Saudí!

Un club saudí podría firmar al brasileño y cederle una sola temporada al Barça Pini Zahavi estaría gestionando una operación muy complicada, pero la única que permitiría verle de blaugrana

Neymar podría jugar este curso en el Barça, aunque la operación que está encima de la mesa es muy complicada que pueda fraguar a pesar de que hay gestiones abiertas para concretarla. Un club de Arabia Saudí presentara oferta formal por el jugador del PSG y la idea es cederle por un año con el OK del futbolista asumiendo parte del salario a través de acuerdos comerciales. La operación estaría liderada por el agente Pini Zahavi, que a finales de mayo estuvo con Joan Laporta en el país árabe.

Segun fuentes cercanas a la negociación ésta es la única opción que se valora para un hipotético regreso de Neymar. La ficha del jugador supera ls 22 millones de euros netos por temporada, más unos bonus pactados directamente en Qatar. Unos 51 millones de euros coste de club que, evidentemente el Barça en su situación de límite salarial no puede afrontar.

La opción de Arabia no encandilaba a Neymar pero la posibilidad de poder jugar un año cedido como blaugrana podría acabar de convencerle y se está hablando de esta operación a tres bandas en la que el Barça habría marcado un límite máximo del salario que podría acabar pagando. La aportación del club saudí se acabaría compensando con algunos acuerdos comerciales que podrían suponer también algún partido amistoso.

Es cierto que el tema se ha ido madurando y que en el Barça lo ven factible, pero muy complicado. No hay buenas relaciones entre Qatar y Arabia Saudí y el entorno de Neymar tampoco lo tenía claro a nivel deportivo ya que debería comprometerse a jugar en la liga saudí los dos restantes años.

Hay que recordar que Pini Zahavi y Joan Laporta se vieron a finales de mayo con el presidente de la federación saudí para estrechar lazos y abrir vías de colaboración. La inversión de los clubs saudís ha sido descomunal y seguirá así hasta finales de mercado poblando su liga de las máximas estrellas del fútbol europeo.

Neymar no está a gusto en París, pero tanto él como su entorno son muy cautos a la hora de hablar de una salida. Y es que el brasileño tiene firmado un contrato descomunal y no dará un paso en falso para evitar perderlo. Si hay una mínima opción de salir al Barça la estudiará y es lo que está haciendo, pero hasta que todo no quede muy, muy claro, no pedirá una salida ni mostrará su descontento en el PSG.

También es cierto que el cuerpo técnico blaugrana recela de la llegada de un Neymar que no ha brillado con regularidad en el PSG y que podría suponer un riesgo dentro del vestuario por su elevado salario. Pese a todo, también tienen claro que es un futbolista diferencial, que sigue siendo de los mejores del mundo y que mediáticamente ayudaría mucho al Barça en el año que deberá jugar en Montjuïc.