Los dos candidatos al banquillo que corren riesgo de caerse

El rastreo del mercado de entrenadores está muy delimitado por parte del FC Barcelona. Los candidatos ya están elegidos, en caso de que se confirme la salida de Xavi Hernández, y dos de las opciones están en riesgo de caerse.

No son los favoritos ya que Hanski Flick y Rafa Márquez están en la 'pole position', pero figuran en la lista de futuribles del Barça. Sus nombres han sonado con fuerza por sus buenas temporadas, pese a su juventud.

Thiago Motta y Roberto de Zerbi quizá no esperen a una posible llamada del FC Barcelona y en breve se decanten por otras opciones. Se han ganado prestigio y exploran distintas opciones.

En el caso de Tiago Motta, el Bolonia echará el resto para intentar renovarle después de haber clasificado al equipo para la Champions League 59 años después. Su presidente, Joey Saputo, habló en DAZN y recalcó su aspiración de continuar con el ex blaugrana. "Haremos todo lo posible para retenerlo. Nos reuniremos esta semana y vamos a tratar de continuar por el mismo camino", dijo.

Thiago Motta, actual entrenador del Bolonia / EFE

De todos modos, el presidente no se mostró demasiado optimista por el deseo de la Juventus de llevarse al técnico para sustituir a Massimiliano Allegri. "¿Cómo lo voy a hacer para detenerlo?, se preguntó. La Juve le ofrece tres años de contrato y un sueldo top. Una oferta que combina el interés deportivo de luchar por la Serie A y unas aspiraciones económicas las que el Bolonia no puede llegar.

Por tanto, el futuro de Thiago Motta apunta a Italia y el Barça quizá deba empezar a olvidarse de esta posibilidad, pese a ser un nombre que gusta especialmente a Deco, el director deportivo.

De Zerbi y la Premier

El otro 'outsider' que puede tener planes alejados a los del FC Barcelona es Roberto de Zerbi. Después de poner fin a su etapa en el Brighton, De Zerbi ha afirmado que "espero trabajar en la Premier League". El italiano se ha hecho un nombre en las islas y su prioridad es atender propuestas inglesas.

De todos modos, De Zerbi aclaró que "no he recibido ninguna oferta" y que por ahora "puedo quedarme en casa unos tres o cuatro meses" a la espera de evaluar su regreso a los banquillos. De Zerbi parece no tener prisa, aunque su planteamiento podría cambiar si recibe la llamada del FC Barcelona.

De Zerbi le gustaría seguir en un banquillo de la Premier League / EFE

El ex entrenador del Brighton destaca por su estilo de juego alegre y atrevido, que encajaría con la filosofía del Barça, si bien también se corre el riesgo de que no cuente con el poso suficiente para ponerse al volante de un grande de Europa.

El 'casting' está abierto, pero el FC Barcelona no puede dormirse o las mejores alternativas se pueden ir cayendo de forma paulatina.