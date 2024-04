Malestar del Barça con Emma Hayes

El Barça se clasificó de forma brillante este sábado para su quinta final de la Champions. Lo hizo el equipo de Jonatan Giráldez tras remontar en Londres el 0-1 que había logrado el Chelsea en el Olímpic Lluís Companys. Un derechazo de Aitana y un penalti cometido sobre la propia Aitana transformado por Rölfo llevaron al equipo azulgrana a la final de Bilbao.

Tras el encuentro, Emma Hayes, entrenadora del Chelsea que lo será de la selección de Estados Unidos, criticó con dureza la actuación arbitral. "Nos robaron. Incluso las jugadoras del Barça nos dijeron después que la árbitra les había ayudado. Pensé que era la peor decisión en la historia de la UWCL", dijo tras el partido en rueda de prensa hablando de la actuación de la rumana Iuliana Demetrescu, que expulsó por doble amarilla a Buchanan y señaló un penalti sobre Aitana.

Estas palabras han causado malestar y sorpresa en el propio Barça. De hecho, desde algunos sectores consideran a Hayes una entrenadora cercana a los métodos utilizados por José Mourinho. Ejemplos hay unos cuantos. Es la inventora, según reconocen en Inglaterra de los tiempos muertos en el fútbol. Para ello utiliza a su portera y a la picaresca. Tanto en el partido de ida como en el de vuelta, la portera del Chelsea simuló una lesión para que entrasen las asistencias. Mientras era atendida, Hayes reunió a sus jugadoras para dar instrucciones. Además, los dos partidos estuvieron llenos de interrupciones y pérdidas de tiempo de sus jugadoras mientras la eliminatoria no era favorable al Barça.

Recuerdan también que no tiene demasiado derecho a quejarse de la UEFA o la FIFA cuando en el 2022, por ejemplo, fue ganadora del The Best a la mejor entrenadora de fútbol femenino cuando Lluís Cortés había ganado el triplete con el Barça.