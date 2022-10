Lineker ironizó sobre el Real Madrid

El ganador del Premio Vázquez Montalbán comentó entre risas que los blancos tienen mucha suerte También reconoció que no se habla con Mourinho, pero mantiene buena relación con Guardiola y Klopp

Gary Lineker ha recibido esta mañana en el Auditori 1899 del Camp Nou el XV Premio Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán. El exfutbolista del Barça repasó en una charla con el periodista Jordi Basté sus años como futbolista, su paso por el Camp Nou, así como sobre la actualidad del mundo del fútbol.

Preguntado por cómo ve al Real Madrid, Lineker ironizó entre risas sobre la "suerte" del conjunto blanco. "El Madrid es un fenómeno, lo que hace en la Champions… Año, tras año, tras año. Creo que tienen mucha suerte, pero es algo muy importante también. Uno de los clubes más grandes del mundo y sabe ganar, algo muy importante", dijo.

También le preguntaron al premiado si ha tenido problemas con futbolistas por sus comentarios en la 'BBC'. "No, con futbolistas no, lo suelen entender bien. Me ha sucedido con algún entrenador", confesó Gary. "¿Con quién? "Mourinho, por ejemplo. No me habla".

Gary Lineker, Premio Vázquez Montalbán | JAVI FERRÁNDIZ

Lineker explicó que tenía buena relación con José Mourinho "pero un día dejó de hablarme. No sé porqué, pero no pasa nada". El exdelantero inglés reflexionó que por muchos elogios que se haga sobre el trabajo de un técnico, algunos se acaban quedando sólo con las críticas puntuales.

Y este sería el caso de Mourinho. "¿Si me saludaría él si nos cruzásemos? No lo sé, no lo he visto en mucho tiempo, pero supongo que no, porque antes me enviaba muchos mensajes de texto y ahora no me envía, como las exmujeres (cuando te divorcias). ¿Yo con mi ex mujer? Sí, si que nos enviamos mensajes", dijo con ironía. En este sentido, Lineker aseguró que mantiene una buena relación con Jürgen Klopp o con Pep Guardiola.