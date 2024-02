Laporta no quiere ni oír hablar de una cese de Xavi ahora

Hay tensión en el Barça. Mucha. En cinco días, el equipo y el club se juegan lo que queda de temporada y nadie quiere un par de malos resultados que podrían complicar muchísimo este final de curso. El presidente del Barça, Joan Laporta, ha tomado la clara decisión de mantener a Xavi Hernández pase lo que pase, consciente que su aval es la mejor medicina para dar tranquilidad el técnico y a la plantilla. Y espera que el Barça no quede descolgado en la Liga con un nuevo traspiés en Vigo y que se complique la vida en la Champions en Nápoles porque la situación sería irrespirable.

En el Barça confían en que una mínima reacción del equipo debería servir para ganar al Celta y engancharse algo a la Liga y sacar un resultado positivo en Nápoles que permita encarrilar el pase a cuartos de final de la Champions. Eso permitiría dar mucha más tranquilidad a los jugadores y al entorno y se ganaría un tiempo precioso. Para el Barça, lo mínimo exigible a este proyecto es llegar a los cuartos de la Champions y no se puede fallar.

La gran pregunta es ¿qué pasará si hay debacle en Vigo y derrota en Nápoles? Decidirá Laporta. Y el presidente no quiere por nada del mundo cesar a Xavi Hernández. No piensa hacerlo. Otra cosa es que se hable profundamente con el entrenador y se le pueda pedir que dé el paso al lado de forma inmediata y no esperar al mes de junio por el bien del club. Nadie quiere pasar por esta situación y si Xavi se ve fuerte, nadie le cambiará ni le forzará a hacer nada.

El primer balón del partido está esta tarde en Vigo. El partido importa menos que el de la Champions, pero importa porque un triunfo y una recuperación en el juego ayudaría a pasar mejor el choque europeo del miércoles. Vienen días de máxima tensión.