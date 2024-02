El PSG, peligro real para llevarse a Frenkie de Jong

Frenkie de Jong va a recibir propuestas importantes este verano para salir del Barça y habrá que ver cuál es su decisión ya que el club blaugrana tiene claro que si no se rebaja su salario le abrirá la puerta para salir. United y Chelsea le quieren, pero la gran oferta podría llegar desde París. El PSG, tras la salida de Mbappé, se prepara para revolucionar su proyecto deportivo y una de sus prioridades es remodelar todo su centro del campo con la llegada de un crack. El holandés del Barça y Kimmich (Bayern) son sus alternativas ya que pueden estar en el mercado y son futbolistas de primerísimo nivel.

El caso De Jong se ha abierto en el Barça tras la posibilidad de que el futbolista pueda abrirse a escuchar ofertas en verano. La prioridad del centrocampista es seguir, pero también es consciente de que en el club blaugrana quieren tocar su contrato o forzar su marcha algo que ya sucedió hace año y medio cuando el Barça estaba dispuesto a venderle al Manchester United. De Jong se negó a salir entonces, pero habrá que ver si algún club apuesta con fuerza con él y le presenta un proyecto deportivo a medida. La clave de todo estará en las opciones que pueda tener de ganar títulos importantes más que en el tema económico ya que el salario que percibe en el Barça los próximos dos años será difícilmente igualable.

De Jong, por ahora, no ha movido ficha. Tiene una propuesta de renovación del Barça desde hace tiempo, pero no ha contestado ya que no está por la labor de rebajarse el salario aunque sea firmando un contrato a largo plazo. El dinero que debe percibir ahora es el que dejó de cobrar en su momento a causa de la pandemia y lo tiene firmado por contrato. Otra cosa es que el holandés sienta que el proyecto de futuro del Barça no le convenza y pueda meditar jugar en otro equipo. Y el PSG está dispuesto a apostar fuerte con él siempre que acceda a abrir una negociación.

Frenkie de Jong ya estuvo en la órbita del PSG justo cuando fichó por el Barça. Desde París le hicieron llegar una oferta superior, pero decidió cumplir su sueño de vestir de blaugrana. Siempre ha estado a gusto en Barcelona hasta que se le forzó a irse, algo que no ha perdonado y que ha abierto una brecha importante con la directiva. El PSG estaría en disposición de presentarle una oferta económica importante y darle un proyecto de primer nivel, aunque la Premier podría atraerle más. Kimmich es la otra opción ya que el alemán no está a gusto en el Bayern y no ha renovado su contrato que expira en el 2025. Uno de los dos tiene opciones de ir hacia París.