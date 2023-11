Lamine Yamal, el heredero

El canterano está batiendo todos los récords de precocidad y desde el club se trabaja en su evolución con la lógica cautela Leo Messi incluyó al azulgrana entre los candidatos a ganar el Balón de Oro en un futuro no muy lejano El de Mataró tiene un largo camino por delante y obstáculos que superar, pero también el mejor espejo donde mirarse

No hay otro como Leo Messi. Y nunca lo habrá. El argentino recogió el pasado lunes en el Châtelet de París su octavo Balón de Oro, que le confirma, por si quedaba alguna duda, como el mejor futbolista de todos los tiempos. De entre todas sus virtudes, que son muchísimas, sobresale su capacidad para brillar al máximo nivel durante tantísimos años. Es lo que le convierte en único e inimitable.

Candidatos a sucederle hay varios. Y a todos les queda un larguísimo camino por recorrer. Lamine Yamal está, en palabras del propio Messi, entre los nombres que algún dia pueden ser reconocidos con la máxima distinción individual.

Las palabras de Leo

"Puede haber una disputa muy linda en los próximos años. Están los casos de Haaland, Mbappé, Vinicius... no sé, hay muchos jóvenes. Lamine, que ahora es muy joven y ya está jugando en el Barcelona y siendo importante... seguramente estará peleando. Siempre hay buenos jugadores y se viene una etapa muy linda para disfrutar desde afuera", aseguró el argentino en una entrevista a 'L'Équipe'. Incluir al canterano azulgrana no es casual.

Y es que Messi sabe reconocer cuando hay talento y un futuro esplendoroso. Pensar que Lamine puede llegar algún día a repetir las gestas de Leo es muy osado, una quimera para muchos, pero un hecho ya es innegable. Lamine Yamal, con 16 años y ahora con 17 y tres meses y medio, ha pulverizado casi todos los récords de precocidad posibles. El argentino tuvo que esperar un poco más.

Son tiempos distintos, ahora se da la oportunidad a los jugadores siendo juveniles, como anteriormente a Lamine pasó con Ansu Fati y Gavi. Fue el propio Xavi Hernández quien lo explicó a la perfección hace muy poco, para referirse también al caso de Fermín. "No tienen miedo, me sorprende que no se asusten. Me miran a los ojos con la sensación de: 'ponme, que va a ir bien". Y el técnico azulgrana está siendo valiente en este sentido, 'ayudado' también por las circunstancias.

Lamine, pulverizador de récords

A Lamine Yamal no se le puede comparar con ningún jugador en la actualidad porque nadie ha logrado ya tanto con menos edad. El caso más similar es el de Ansu Fati. De hecho, el ahora futbolista del Brighton, cedido por el club azulgrana, conserva todavía el registro de ser el futbolista más joven en marcar en la Champions League -en San Siro al Inter, con 17 años y 40 días-, el único récord que le falta a Lamine por alcanzar. ¡Y tiene por delante toda la temporada!

Pero precisamente por casos como el de Ansu, azotado en su día por las lesiones, en el club se trabaja con muchísima cautela con Lamine. El primero de ellos, Xavi, que en el momento de mayor cénit del de Mataró, tanto en el Barça como en la selección española, se decidió a dosificarle. Hay que tener también en cuenta que, con 17 años recién cumplidos, el cuerpo no está completamente formado a nivel físico.

Lamine ha tenido días mejores y otros no tanto, completamente normal a su edad. Pero tiene los pies en el suelo y sigue siendo uno más en La Masia. Como en su día Leo Messi. En el clásico, entró al césped de Montjuïc en la recta final y mostró buenas maneras. Dio incluso la sensación de que, mientras el resto de sus compañeros se venían abajo, a Lamine Yamal le faltaban minutos para demostrar todo su talento y explosividad.

Los 'guiños' de Messi al Barça

El 'guiño' de Leo Messi al canterano lo es también al Barça, el club de su vida, al que reconoció que ama, y hacia al que tan buenas palabras tuvo tanto en el escenario de la gala como en la rueda de prensa posterior. Messi dejó muy claro que "se merece" poder despedirse en condiciones, y como tiene que ser, de la afición que tanto le ha querido y le sigue quieriendo. Porque Leo siempre será un barcelonista, aunque esté a miles de kilómetros, en Miami. El culé siente al argentino como uno de los suyos y espera que Lamine siga sus pasos. Por muy inalcanzable que parezca.