La Juve insiste con Kessié, pero cada vez lo ve más difícil

La oferta del Al Ahly y las reticencias del jugador podrían llevar a que los 'bianconeri' se cansaran de esperar, según Calciomercato Tras llegar a un a un acuerdo con el Barça, por la cesión con opción de compra obligatoria, la Juventus ve cómo Kessié sigue sin dar el paso

Pasan los días y la Juventus cada vez encuentra más piedras en el camino en su intención de contratar al azulgrana Franck Kessié. Hasta el punto de que, como se asegura en Calcionmercato.com, el club 'bianconero' lo ve cada vez más cuesta arriba.

No desistirá la Juventus de fichar a Kessié, pero ya estaría dando indicios el club turinés de estar cansándose de esperar el OK del ex del Milan.

Primero fue la preferencia del centrocampista marfileño por jugar en la Premier League, aunque no se pudo concretar pese al interés del Tottenham. Los 'Spurs' no entran en la puja al no saber todavía que va a ocurrir con su estrella, Harry Kane.

El jugador, abierto a una oferta árabe

Y ahora, el hecho de que el Al Ahly ha vuelto a centrar su objetivo en el centrocampista del FC Barcelona. El club de Arabia Saudí estaría dispuesto a relanzar una propuesta que satisfaga a Kessié, quien estaría abierto a esta posibilidad.

Todo ello está incomodando a una Juventus que ya ha alcanzado un acuerdo con el Barça, pero no consigue convencer al futbolista-. La 'vecchia signora' pactó con el club azulgrana una cesión con opción de compra obligatoria entre 15 y 20 millones de euros. La espera se les estaría haciendo ya demasiado larga.