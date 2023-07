Kessie, de héroe a transferible

El jugador admite la posibilidad de salir del Barça, pero no le gustaría volver al fútbol italiano Prefiere ir a Inglaterra y se arrepiente de no haber aceptado la oferta que tuvo de Arabia Saudí

El marfileño Franck Kessie llegó al Barça el pasado verano con la carta de libertad procedente del Milan y, aunque no logró hacerse con la titularidad el pasado curso en un centro del campo con mucha competencia, sí fue un buen jugador de plantilla, teniendo presencia en el equipo. Participó en 43 partidos y marcó tres goles. Uno de ellos, más que importante, provocó el éxtasis en el Spotify Camp Nou. Lo marcó en el minuto 92 del clásico, poco después de que el VAR le anulase un gol a Marco Asensio y dio la victoria a los de Xavi Hernández. Aquel triunfo dejaba al Barça con doce puntos de ventaja sobre el Real Madrid y sentenciaba el título de Liga.

Meses después, quien fue el héroe de aquel clásico, está en la rampa de salida. Lo lleva estando todo el verano porque es uno de los futbolistas elegidos por la dirección deportiva para hacer caja y conseguir ‘Fair Play’ económico. A Xavi no le molesta, cuenta con él como jugador de plantilla, pero le ha hecho saber que vería con buenos ojos su salida.

Premier League y Arabia Saudí

Y Kessie, sabiendo que la competencia en la posición de interior aumenta con la llegada de Ilkay Gündogan y que el técnico quiere todavía otro refuerzo para esa posición, está dispuesto a salir. Eso sí, no quiere ir a cualquier a sitio. No irá nunca al Inter por haber jugado en el Milan y no tiene intención de fichar por otro equipo italiano. La Juventus se ha interesado por sus servicios, pero el marfileño cree que su aventura en la Serie A ha acabado, prefiriendo continuar con su carrera en Inglaterra, aunque no ha tenido ofertas, de momento, procedentes de la Premier.

Sí tuvo una propuesta bastante atractiva de Arabia Saudí. Fue el Al Ahly el equipo que estaba dispuesto a fichar al centrocampista marfileño, pero descartó entonces esa posibilidad a pesar de que se hablaba de una ficha de diez millones de euros. Según su entorno, estaría ahora algo arrepentido y buscando la posibilidad de que le llegue otra propuesta desde ese país, aunque parece que el tiempo se acabó, por lo que, de momento, seguirá a las órdenes de Xavi.

Todo beneficio

Una de las razones por las que el Barça ve con buenos ojos desprenderse de Kessie es porque su traspaso sería todo beneficio para el club, pues llegó totalmente gratis desde el Milan y no hay cantidad alguna de traspaso por amortizar. Además, se quitaría una ficha que es de unos 6,5 millones de euros por temporada. El Barça aspira a ingresar un mínimo de veinte millones por el internacional marfileño. La cantidad serviría para acometer la contratación del interior que quiere Xavi, un jugador que ayude más en faceta ofensiva y que suministre de balones a los delanteros.