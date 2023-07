Asalto final de la Juventus por Kessie

Cristiano Giuntoli, director deportivo de la Juve, quiere arrancar el OK del futbolista antes del fin de semana El acuerdo entre clubes está cerrado a la espera del visto bueno del futbolista marfileño

La Juventus no quiere más demoras en todo lo referente a la contratación de Franck Kessie. Tras varios días de intensos contactos, el director deportivo, Cristiano Giuntoli, espera celebrar una cumbre final en Los Angeles con el futbolista y su agente par dar por cerrada la incorporación del centrocampista. El culebrón debe llegar a su fin.

En Italia se asegura que la Juventus quiere anunciar el fichaje de Franck Kessie este mismo fin de semana. Y para ello, Cristiano Giuntoli solo está pendiente de organizar una cumbre en Los Angeles con el propio futbolista marfileño y su agente para tener la certeza que el centrocampista ve con buenos ojos su regreso al Calcio y, por fin, ha aparcado el sueño de emprender una nueva aventura en un club de la Premier League.

Tal y como ya hemos adelantado estos días, Juve y Barça habrían cerrado un principio de acuerdo para la salida de Kessie. Las dificultades económicas por las que también atraviesa la escuadra italiana habrían condicionado la fórmula final: una cesión con opción de compra obligada a final de temporada. El precio de la operación oscilaría sobre los 15 millones de euros, aunque la Juve estaría apretando por una rebaja y, en contrapartida, incluir unos bonos compensatorios en función del rendimiento del futbolista.

Kessie, paciente

Tras dialogar con Xavi, Franck Kessie entendió que su deseo de permanecer en la plantilla del Barça esta temporada no tenía sentido. El centrocampista admitió que había llegado el momento de abandonar la plantilla blaugrana, aunque también trasladó que quería tener la última palabra a la hora de decidir su destino y que su voluntad pasaba por recalar en el fútbol inglés. Por supuesto, en este impasse temporal no ha faltado la clásica llamada del fútbol saudita, aunque en su caso no se llegó a traducir en una oferta concreta.

A la Juve parece que se le agota la paciencia y no quiere que los devaneos del marfileño se prolonguen mucho más en el tiempo. La escuadra italiana quiere que una respuesta clara del marfileño, y la quiere en las próximas horas.