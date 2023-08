¡El Al Ahly vuelve a interesarse en Kessié y el Barça espera vender ya!

El club saudí, dispuesto a presentar oferta por el centrocampista El jugador tiene decidido ir si la oferta es millonaria y por eso no contesta a la Juve

Frank Kessié saldrá del Barça y el jugador está estudiando ofertas para elegir la mejor opción. La Juventus lleva días intentando que firme, pero el jugador estaría esperando una oferta de última hora de Arabia Saudí. Varios medios árabes coinciden en afirmar que el Al Ahly ha vuelto a interesarse por Kessié y ha abierto negociaciones para intentar cerrar el fichaje en las próximas horas. El futbolista estaría dispuesto a ir si la propuesta es muy alta económicamente.

Kessié ya estuvo en la órbita del Al Nasr hace unas semanas, pero no hubo acuerdo por un problema de intermediarios que hicieron imposible la operación. Ahora es el Al Ahly el que estaría apretando fuerte por el centrocampista blaugrana y eso ha paralizado las otras opciones que tiene encima de la mesa. El Barça también espera porque la propuesta árabe podría ser superior a las que pueda recibir en Europa.

El entorno de Kessié y el Barça habían hablado los últimos días con la Juventus, que ha ofrecido una cesión con una opción de compra obligada de 15 millones de euros. El club blaugrana aceptaría, pero el futbolista no está demasiado por la labor de regresar a Italia. Pese a todo, Kessié podría acabar firmando si no surge un proyecto de mayor envergadura o una oferta económica potente. Y el Al Ahly podría ser la solución. Al revés que Lenglet, que ha dicho 'no' a ir Arabia, Kessié sí está motivado para esta aventura a la espera de que se pueda llegar a un acuerdo.

El Barça tampoco descarta que algún club inglés se sume a la puja. El Tottenham es el más interesado pero por ahora no ha hecho oferta y Kessié también quiere definir ya su futuro. El centrocampista ha vuelto a hablar con Xavi y ya tiene claro que debe salir porque no jugará. Ya no disputó el último amistoso ante el Milan y está absolutamente en la rampa de salida. El Barça quiere un mínimo de 15 millones, pero si se va a Arabia podrían cobrar más.