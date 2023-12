Joao Félix, en casa tras la batalla ante el Atlético

Joao Félix no sufre ninguna lesión, pero no se entrenó por un proceso febril El portugués no debería tener problemas para jugar el domingo ante el Girona

Joao Félix tuvo que afrontar una auténtica batalla ante sus ex compañeros del Atlético de Madrid. El portugués fue golpeado de forma reiterada y tuvo que ser sustituido antes de tiempo aquejado de unas molestias.

El portugués, de todo modos, no ha acudido al entrenamiento, pero no fue por una lesión. El jugador se quedó en casa por un proceso febril. El próximo partido del Barça no será hasta el domingo ante el Girona, por lo que tiene una semana para estar al cien por cien.

El jugador, decisivo en el partido con su gol, sufrió férreos marcajes, en especial de Azpilicueta cuando el navarro entró en el descanso. Una de sus patadas le dejó la rodilla izquierda dolorida, pero pudo salir airoso.

Día especial

Joao Félix se mostró muy feliz al término del encuentro, celebrando con sus compañeros la victoria, por lo que ya se esperaba que no tuviera ningún percance importante.

Ni tan siquiera ha sido necesario que se personara a la Ciutat Esportiva, donde sí ha acudido Iñigo Martínez. El luso se ha quedado en su domicilio para recuperarse bien y estar a disposición de Xavi al cien por cien para los partidos que restan en este 2024.