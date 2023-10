Jaume Roures se pronuncia tras ser cesado de Mediapro

El directivo catalán ha explicado que "no se desvincula" sino que "me quitan mi responsabilidad" También ha añadido que le ofrecieron ser consejero de la empresa, pero ha admitido no estar interesado en ello

Jaume Roures, fundador de Mediapro, ha explicado en una entrevista concedida en el programa de radio 'El món a RAC1' su salida de la empresa, después de que el consejo de administración de la compañía -controlado por el grupo chino Southwind Media- haya decidido apartarlo como consejero delegado.

"No me desvinculo de Mediapro, me quitan mi responsabilidad y mi futuro en la casa no tiene demasiado sentido", ha explicado en declaraciones en la citada entrevista. Jaume Roures también ha explicado que le ofrecieron ser consejero de la empresa, pero "yo no tengo interés en ser consejero de nada".

Por lo que respecta a Tatxo Benet, antiguo socio en Mediapro y actual presidente de la compañía, ha apuntado en la entrevista que aún no ha hablado con él y ha expresado que fue Benet quien le impidió enviar un correo a los más de 7.000 trabajadores por el sistema interno de la empresa. "Me dijo que no se pueden utilizar los canales internos para cosas que no sean convenientes", ha explicado.

Mediapro ha adelgazado su estructura en las últimas semanas y en octubre fusionó tres sociedades: Grup Mediapro SA, Mediapro SAU e Invictus Media. Grup Mediapro es la antigua Imagina Media, el hólding empresarial del sector de producción audiovisual nacido en 2006 tras la integración de las productoras Grupo Globomedia y Mediapro. El 1 de agosto de 2022, Imagina Media cambió su nombre a Grup Mediapro.