Dicen que esta fruta es perfecta para prevenir arrugas: es un alimento repleto de colágeno

El nance, una pequeña fruta amarilla originaria de América tropical, no solo es apreciada por su delicioso sabor, sino también por sus numerosos beneficios para la salud, incluida la piel. Aunque no sea especialmente conocida en España, no por ello resulta fundamental recurrir a ella en determinadas circunstancias.

A continuación, exploraremos cómo esta fruta puede contribuir a mejorar la salud y apariencia de nuestra dermis.

Cuáles son los beneficios del nance para nuestra piel

El nance es una fruta con un alto contenido en antioxidantes , tales como polifenoles y vitamina C. De esta forma, es un alimento que combate los signos de envejecimiento como las arrugas.

Además, esta fruta promueve la hidratación por ser una magnífica fuente de agua y nutrientes hidratantes, como la vitamina E y los ácidos grasos esenciales.

Para personas con la piel irritada, el nance posee propiedades antiinflamatorias que pueden relajar tu dermis. Es de gran ayuda para todos aquellos que sufren acné y dermatitis.

Por lo tanto, el nance no es tan solo una deliciosa fruta que podemos incorporar en nuestra dieta si la encontramos en establecimientos próximos a casa. También es un alimento aliado para el cuidado de la piel. Su riqueza en antioxidantes, capacidad hidratante y propiedades antiinflamatorias hacen de esta fruta una opción excelente para mantener una piel saludable, radiante y rejuvenecida.