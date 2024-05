"Debemos reforzarnos o todo seguirá igual"

Xavi apareció en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva este miércoles para analizar el encuentro que el Barça disputa en Almeria ante el colista. Se trata de un partido que podría prácticamente sentenciar la segunda posición, un objetivo imprescindible para arrancar la próxima temporada con mejores condiciones de las actuales, tanto a nivel económico como deportivo.

De eso habló el técnico durante gran parte de su comparecencia. De las intenciones del club en el mercado de invierno y de, en definitiva, el complicado panorama por el que atraviesa la entidad: "Lo explicaremos cuando tengamos la foto de la plantilla. Primero hay que planificar, reforzarnos y, en el caso de poder reforzarnos, ver dónde estamos y el año que viene hablamos". Pero Xavi está centrado en el Almería porque todo influye: "Ahora mismo no pensamos en ello, tenemos partido y hay que cumplir el objetivo demínimos porque significa mucho para el club: por presitigio, por el tema económico y por jugar otro título".

Xavi tiene muy claro lo que necesita el equipo para ser más competitivo, aunque también avisa del momento por elq que atraviesa el club y es realista: "El objetivo es cambiar, incorporar gente. Este es el objetivo, mejorar. Si no, nos quedamos igual. Las cosas que no hemos hecho bien hay que cambiarlas", entiende el técnico, que pide mejorar la competitividad de su plantilla al mismo tiempo que avisa al barcelonismo de que deberá ser comprensivo.

Lewandowski, el primero en salir al Tito Vilanova / JAVI FERRÁNDIZ

"No sabemos todavía qué podremos hacer, tenemos que ver la película de cómo está la situación económica y el Fair Play. A partir de ahí decidiremos, pero no es el momento de comentar esto, ahora no puedo aportar nada", dijo sobre si habrá más o menos refuerzos y quienes podrían llegar a ser las bajas. Eso sí, asegura que "el presidente siempre es positivo, Deco también, pero la situación económica nos marcará la planifcación deportiva, lo sabéis todos".

Mensaje claro al barcelonismo

Fue ahí cuando lanzó un mensaje que espera cale entre "socios, seguidores y barcelonistas en general". Xavi dijo, respecto a si podrán competir contra el Real Madrid y otros clubs poderosos de Europa: "Vamos a intentar competir contra esto los próximos años, pero el barcelonista debe entender que la situación es muy difícil, muy complicada. No solo para competir con el Madrid, sino también en Europa".

Y es que "no tiene nada que ver esta situación con hace 25 años. Antes venía el entrenador y decía este y este y se fichaban. No estamos en las mismas condiciones que los otros clubs, que tienen situaciones de Fair Play ventajosas. El barcleonista lo tiene que entender, yo lo entiendo. Eso no significa que no queremos competir y luchar, pero esa es la situación del Barça. Necesitamos tiempo y estabilidad". Eso sí, avisó de que "intentaremos y haremos cosas para competir".

Xavi, durante la rueda de prensa previa al Almería - Barça / Xavier Ferrándiz

Entre ellas, competir mejor: "El año pasado fuímos muy solventes sin jugar el fútbol que nos hubiera gustado, este año hemos jugado mejor, pero hemos competido peor. Hay que seguir mejorando, sobre todo en el juego, pero también competir mejor. El año pasado lo hicimos".

Xavi quiere armar una plantilla con la que poder acercarse al nivel de las mejores de Europa, pero entiende que no será fácil y avisa de que la situación económica es la que manda.

Rotaciones en Almería

La segunda posición está en manos del Barça después de los últimos tropiezos del Girona, pero falta confirmar la plaza en los últimos tres partidos. El primero es el de este jueves en Almería, ante un colista ya descendido, pero muy peligroso porque “se sienten liberados”, asegura Xavi. El técnico explicó en rueda de prensa que habrá cambios: “Es lógico, venmos de un partido muy intenso,con muy buenos datos físicos ante la Real, de los mejores partidos de la temporada”, pero claro, “hay fatiga y haremos cambios”. En ese sentido, dio el nombre de “Araujo”, que “tiene una pequeña molestia y tiene dolor. No esáa del todo cómodo”. Tampoco jugará Gündogan por sanción: “No sé si habrá una rotación por línea, pero tenemos gente que no participó ante la Real y necesitamos a gente fresca”.