Xavi no da tregua después de la debacle en Girona

Las concesiones se han acabado en el vestuario del FC Barcelona. Xavi le gusta premiar a sus futbolistas cuando cumplen con los objetivos, pero cuando no es el caso, la dinámica de trabajo se mantiene con solo el mínimo descanso aconsejable.

El Barça volvió este domingo a los entrenamientos y solo gozará del martes como día libre. El cuadro barcelonista no vuelve a disputar un partido oficial hasta el próximo lunes 13 de mayo frente a la Real Sociedad en Montjuïc.

El FC Barcelona realizará 8 sesiones de entrenamiento durante estos 9 días. Xavi Hernández quiere recalcar a sus jugadores que la segunda posición es de gran importante para el club y no bajen los brazos. Trabajar es la mejor manera de apretar las tuercas.

Vitor Roque fue uno de los jugadores más activos en la sesión del FC Barcelona / FCB

Por tanto, los futbolistas no disfrutarán de tiempo para acumular un par de jornadas festivas, como en otras ocasiones, que muchos aprovechan para desconectar con vuelos privados en sus países de origen o distintos parajes.

Doloroso regreso

No es tiempo para relajarse. Xavi se fue muy enfadado y triste de Girona, Un sentimiento que compartió con el presidente, Joan Laporta, y el resto de la cúpula deportiva, con Rafael Yuste y Deco en cabeza. No se trata de castigar a los futbolistas, sino de exprimir su profesionalidad pensando no solo en el segundo puesto, sino también en el escudo que defienden.

La sesión de este domingo fue de recuperación. Sergi Roberto, con un golpe en las costillas, y Christensen, con su plan especial rutinario por las molestias en el tendón de aquiles, fueron algunos de los futbolistas que realizaron trabajo por separado.

Kounde, pese a jugar todo el partido en Girona, se entrenó con normalidad / FCB

También se dedicaron a trotar y estirar la musculatura titulares como Lewandowski, Fermín, Cubarsí o Lamine Yamal. Por su parte, Koundé, un fijo en las alineaciones de Xavi, trabajó con intensidad junto a los suplentes, como le gusta hacer habitualmente.

El Barça estará muy pendiente el viernes del Alavés - Girona ya que un pinchazo de los gironins les permitiría volver a superarlos en la tabla en caso de ganar a la Real Sociedad.

Eso sí, los barcelonistas no lo tendrán fácil frente a un cuadro guipuzcoano que quiere defender su posición de Europa League ante el acoso del Betis, que ha ganado este domingo a Osasuna, que está en zona de Conference League.