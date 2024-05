El Madrid empieza su cuenta atrás para la final de Wembley

La sentida despedida de la afición madridista a Toni Kroos y el broche final de Liga ante el Betis, ha dado paso a otra ilusión, empezar a preparar la final de la Liga de Campeones del próximo sábado en Wembley ante el Borussia. Ancelotti concedió descanso este domingo a sus jugadores y los ha citado mañana a las 11:00 horas en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para preparar el partido que todos quieren jugar cuando empieza la temporada.

Ancelotti da órdenes ante el Betis / Efe

Courtois llega a la final

La buena noticia para el italiano es que el encuentro ante el Betis no dejó secuelas. Los blancos hicieron un partido mediocre, en el que no arriesgaron nada y se cuidaron de sufrir una lesión que les privara de llegar en condiciones a Wembley. Una actuación deslucida que la exigente grada madridista perdonó como campeón y por la emoción de despedir Toni Kroos, uno de los últimos supervivientes de la década prodigiosa blanca.

El plan de Ancelotti no sufre alteración alguna. Alineará el mismo once que opuso al Betis. Como dice él, pondrá “el mejor equipo” según su criterio, y que es el que ha venido utilizando regularmente a lo largo de la temporada con una novedad destacable, la presencia de Courtois. Un once en el que chirría el bajo momento de algún jugador como Rodrygo, que contrasta con el alto rendimiento que está ofreciendo Brahim e incluso Joselu para tener un referente arriba.

Nacho sería titular en Wembley / Efe

Cambios obligados

Las dos grandes variaciones son obligadas además de Courtois, que se cuela por delante de Lunin pese a la gran temporada del ucraniano. Cambios en su once tipo en el que entra Nacho y Camavinga en sustitución de Militao y el lesionado Tchouameni. El brasileño no ha conseguido acercarse a su mejor versión desde su reaparición hace dos meses, lo que ha puesto al club en alerta. Nacho está acabando bien el curso tras unas actuaciones irregulares, y se ha ganado un puesto en la final.

Camavinga será el medio centro salvo que Ancelotti se saque un as de la manga y recurra al doble pivote con Kroos y Valverde, que han respondido muy bien cuando los ha utilizado. Eso le daría la oportunidad de incorporar a Modric al centro del campo para formar una línea de tres con Bellingham y Vinicius, con Rodrygo en la punta de ataque. Es una opción al alcance del italiano, pero que es difícil que recurra a ella al ser un técnico bastante continuista en sus elecciones.