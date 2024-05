Jordi Cruyff anuncia su vuelta a los banquillos

Antes de formar parte de la dirección deportiva del FC Barcelona entre 2021 y 2023, Jordi Cruyff vivió varias experiencias como entrenador. Empezó su andadura en los banquillos en el Maccabi Tel Aviv (2017-2018), pero donde realmente se hizo un nombre como técnico hasta que recaló en los despachos del Camp Nou fue en el fútbol chino, tanto en el Chongqing Liangjiang Athletic (2018-2019) como el Shenzen FC (2020-2021). Un año después de dejar la secretaría técnica culé, el hijo de Johan Cruyff ha anunciado que quiere volver a los banquillos.

“Entrené durante cuatro o cinco años hasta que el Barça me llamó para formar parte de la dirección deportiva. Acepté el reto, que era muy especial para mí, pero siempre dije que en algún momento me gustaría volver a ser entrenador. Creo que ha llegado el momento de volver a los banquillos. Me siento con energía, con las pilas cargas y con ganas de armar un buen 'staff' para liderar un proyecto”, ha declarado Cruyff en una entrevista exclusiva concedida a Fabrizio Romano.

Cruyff no ha especificado dónde quiere continuar construyendo su carrera como técnico y ha revelado que cuando estaba en China fue contactado por varios clubes del máximo nivel español: "Cuando tienes a un padre futbolista estás acostumbrado desde pequeño a viajar y conocer diferentes culturas. Mi carrera como jugador se desarrolló básicamente en Europa, pero algo dentro de mí siempre quiere probar nuevas experiencias para adaptarse a nuevas formas de pensar. Cuando estuve en China hubo equipos de la Primera División española que se interesaron en mí, pero por una cuestión de encaje de calendarios tuve que respetar mi contrato".

En la entrevista con Fabrizio Romano, Cruyff también ha recordado que tuvo la posibilidad de ejercer de entrenador interino del Barça cuando ocupaba el cargo de director deportivo y Joan Laporta decidió despedir a Ronald Koeman. "En un momento difícil del club, cuando hubo un cambio de entrenador y se requería a alguien que conociera bien el equipo para tres o cuatro partidos, se dio la posibilidad, pero tuve en cuenta el respeto personal hacia el entrenador que había entonces. Aunque lleves 30 años en un club, para mí no es correcto mover posiciones dentro de la misma entidad. Consideré que no era la decisión que tenía que tomar en ese momento y que tenía que centrarme al 100% en mi trabajo", ha sentenciado.