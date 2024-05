Cury avisa al Barça: "O Vitor se queda para jugar minutos o saldrá traspasado este verano"

André Cury aprovechó una entrevista en RAC1 para mostrar su malestar por el trato que Xavi está dispensando a Vitor Roque. El agente del futbolista lamentó las escasas oportunidades que ha tenido el delantero desde su llegada en el mercado invernal y advirtió que si no cambian las cosas forzará un traspaso del jugador a final de la presente temporada.

Cury arrancó la entrevista en un tono comedido mostrando su extrañeza por el escaso protagonismo de Vitor Roque en las últimas semanas, donde apenas si ha jugado unos minutos. "Todo el mundo piensa que Vitor Roque tiene que tener más minutos y nadie entiende porqué no se los da el entrenador", puntualizó.

Acto seguido, el agente elevó el tono de crítica cuestionando la gestión de Xavi durante el periodo de adaptación de Vitor Roque al Barça. "Xavi nunca ha hablado con el jugador. No entiendo esta situación y creo que no es bueno para ninguna de las partes. Le he dicho al chico que lo que tiene que hacer es trabajar aún más y esperar la oportunidad, pero también he visto partidos para darle minutos y protagonismo y así evitar esta situación desagradable".

El ejemplo de Vinicius

Cury aseguró que "Vitor Roque es un jugador muy fuerte mentalmente", pero lamentó el clima que se está creando alrededor del futbolista. "Mucha gente habla tonterías, explica cifras incorrectas de la operación y todo esto va en contra". Y, por si fuera poco, el representante brasileño estableció la dura comparación entre Vitor Roque y la llegada de Vinicius al Real Madrid. "Mira lo que ha pasado con Vinicius en el Madrid: ha tardado dos años y medio en jugar. Aquí en dos meses ya se cree un lío y la gente quiere ¡matar y matar! en lugar de ayudar. Es algo que no entiendo".

Respecto al futuro de Vitor Roque, Cury señaló que "ya hablé con Deco. El chico tiene contrato con el Barça y elegimos al Barça en lugar de otras opciones donde podíamos ganar el doble de dinero. Tengo la certeza que Vitor Roque será un gran jugador pero si el Barça no lo deja, el club o el entrenador, no sé qué pasa internamente, buscaremos otro camino".

El agente André Cury en el Camp Nou / SPORT

El agente sorprendió con un anuncio inesperado. "No queremos una cesión. Si el club decide que no se puede quedar, saldrá vendido. Hay muchos equipos interesados en Vitor Roque. Si el club no da espacio a Vitor tendremos que mirar una solución. O se queda o sale traspasado, no una cesión. Si va a otro equipo que no es su dueño es muy peligroso para la carrera del chico. Lo mejor sería quedarse en el Barça, pero si no puede quedarse trabajaremos para un traspaso".

Comparaciones odiosas

André Cury aún inicidió más en la gestión de Xavi y los minutos con Vitor Roque. "En mi opinión, Xavi debería dar más minutos a Vitor Roque, un poco como ha hecho con Fermín, Cubarsí, Lamine. A Vitor no le ha dado oportunidades y no lo sé explicar. Tampoco es que el Barça esté en una gran temporada, el equipo encaja mucho goles y eso no ayuda". Además, adornó la reclamación con un dato singular: "Con 300 minutos lleva dos goles y diría que es el pichichi del equipo si miramos el promedio de minutos jugados".

Soluciones y ultimátums

En el capítulo de soluciones para remediar el mal momento de Vitor Roque, Cury cuestionó directamente el método utilizado por Xavi y su staff. "Xavi explicó que Vitor Roque debe ganar en confianza, y yo le digo que la confianza se la debe transmitir el jefe, que es él. Debe ayudarlo dándole minutos buenos, no los malos. Estaría bien que jugara partidos completos con el bloque titular y no con equipos hechos para un partido. Es el entrenador el que debe transmitir la confianza a un activo importante del club".

André Cury desvela ofertas por Vitor Roque de más de 100 millones de United y Tottenham / @CharlaPodcast

Y, para muestra en sus reflexiones, más ejemplos sangrantes. "No es lógico fichar a un internacional de Brasil, traerlo aquí y meterlo a jugar casi al primer día. Luego otro partido y luego no más. Después marca dos goles y desaparece. Todo el mundo vio que ante el PSG el Barça necesitaba un gol y él podía meter a otro 9. Está claro que en muchos partidos el equipo necesita piernas arriba para presionar... Pero si Xavi no lo ve así, pues paciencia", concluyó