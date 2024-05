Nadal salta a la pista dispuesto "a morir"

Philippe Chatrier, tercer turno, aproximadamente sobre las cuatro de la tarde de este lunes. El momento más esperado de Roland Garros. El momento en el que Rafael Nadal y Alexander Zverev entrarán en la central para enfrentarse en algo más que un partido. La hora de la verdad para el 14 veces campeón en París. El día de "darlo todo y morir", como decía hace unas semanas el exnúmero 1 tras ser eliminado en el torneo de Barcelona donde jugó su primer partido en tierra desde la última victoria en Roland Garros de 2022.

Nadal entrará dispuesto a cambiar todos los pronósticos. Sabe que no es favorito. Admite que llega muy justo pero, por primera vez tras su regreso, sus sensaciones son buenas para afrontar el reto. Jugar el primer partido ante Zverev no es lo mejor, sin duda, aunque por otro lado le permite afrontarlo con las pilas cargadas a tope. Lleva dos semanas entrenando a tope y sin las milestias y las limitaciones de la lesión de cadera que le obligó a renunciar a Roland Garros el año pasado. Estos días ha estado entrenando a tope en París, este mismo domingo tuvo una intensa sesión en el club Jean Bouin. Golpeando la bola como en sus mejores tiempos.

La lógica apunta a la victoria de Zverev, el corazón vibra por una nueva proeza del exnúmero 1 mundial, en su pista talismán. En un escenario donde a solo 200 metros, en la entrada por Le Porte d’Auteil, una gigante estatua suya recibe a los aficionados. En la central habrá lleno absoluto para asistir al que podría ser el último baile de Nadal en Roland Garros.

La última vez que Zverev se enfrentó a Nadal en Roland Garros salió de la Philippe Chatrier en silla de ruedas tras romperse el tobillo en una escalofriante caída. Eran las semifinales del 2022, el último año que ganó Nadal, y el tenista alemán, entonces entrenado por Sergi Bruguera, tenía contra las cuerdas al 14 veces campeón de Roland Garros. El partido se jugaba bajo techo por la lluvia y la humedad de la pista provocó la dramática caída. Intentando devolver un golpe de derecha en un punto del ‘tie break’ del segundo set del partido, después de que Nadal hubiera ganado el primero por 7-6 (8-6).

Era el 3 de junio, el día que Nadal cumplía 36 años, un día que Zverev no olvidará jamás. La lesión le costó una operación y un duro año de recuperación para volver a su mejor nivel al que el alemán llega este lunes al partido, como número 4 mundial y campeón del Masters 1.000 de Roma la semana pasada.

“No quería que mi último recuerdo de mis partidos contra Rafa fuese yo marchándome de la pista en una silla de ruedas. Sinceramente quería poder enfrentarme a él pero algo más adelante en el torneo, no el primer día. Ni Novak, ni Alcaraz ni Jannik querían enfrentarse a Rafa en primera ronda, yo tampoco. Pero él no es cabeza de serie y yo sí. Será un partido duro para los dos”, destacaba Zverev.

En las casas de apuestas el tenista alemán figura favorito claro. Su victoria se paga a 1,29 euros, mientras que por la de Nadal se dan 3,90 euros, pero Zverev es el primero en saber que ese partido es especial, nada que ver a cualquiera de sus 10 anteriores enfrentamientos (7 a 3 para Nadal). El partido será especial por el ambiente. "Te enfrentas a la estatua pero no juegas contra la estatua, juegas contra un ser humano... pero es Rafa Nadal”, admitía el tenista alemán.

Y para evitar esa presión extra Zverev saltará a la central para enfrentarse a un Nadal a su mejor nivel. Sabe que desde su último enfrentamiento en Roland Garros el exnúmero 1 (ahora 276 mundial), apenas ha jugado en dos años y lleva solo ocho partidos desde su retorno a la tierra para jugar en París. “Lleva mucho tiempo fuera por lesión. No ha jugado demasiado bien. Pero es Nadal. En 2022 llegó sin haber ganado Montecarlo, Madrid o Roma y todos decían que era una incógnita y acabó ganando. Así pues, en mi mente me voy a enfrentar al mejor Nadal. De esta forma afronto este partido".

Juicio por violencia el día 31

A Zverev no solo le espera un partido complicado en Roland Garros, fuera de la pista, tres días después, en Berlín, le espera un juicio por la denuncia de su expareja Brenda Patea que le denunció de violencia y malos tratos en mayo de 2020.

El tenista alemán no acudirá personalmente al juicio y se mostró tranquilo. “Tengo confianza en el sistema judicial alemán. Creo en la verdad, se lo que he hecho y lo que no he hecho. No hay ninguna posibilidad de que pierda. Por eso puedo jugar tranquilo. Mis resultados y mi último título lo prueban”.