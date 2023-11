El handicap de Christensen esta temporada

Andreas Christensen está jugando con constantes molestias que le impiden encontrarse al cien por cien Ha aguantado en el campo con dolor y espera recuperar la titularidad en partidos grandes cuando su físico responda

Andreas Christensen está viviendo un inicio de temporada complejo. El danés ha participado en 12 de los 15 partidos oficiales del FC Barcelona, pero lo ha hecho mermado. En realidad, solo ha podido completar 5 encuentros, 4 de Liga y 1 de la Champions League debido a unas molestias que no acaban de remitir.

Christensen se ha sacrificado y admite que ha tenido que jugar algunos partidos con dolor. Las molestias arrancan desde la pretemporada ren Estados Unidos cuando sufrió problemas en el tendón de aquiles y reconoce que solo ha podido actuar a un 80 por ciento de su nivel.

Pese a todo, el danés está contento con la confianza de Xavi Hernández por situarle en el once inicial de forma reiterada, pese a saber que no puede ofrecer todavía su mejor rendimiento.

Andreas Christensen intenta rematar un balón | Valentí Enrich

El defensa está trabajando para que su estado físico mejore y encontrarse pronto al cien por cien de su capacidad. En el último partido de Liga vio como quedaba relegado en el banquillo por Iñigo Martínez ante la Real Sociedad y que puede quedar con un rol secundario ante la competencia del propio Iñigo, Araujo y Koundé.

Su confianza, sin embargo, no se ha visto resentida. Christensen está convencido de que puede competir con los mejores centrales del Barça por un puesto en el once titular y así lo hará. No se resignará con ser un complemento. Quiere ser importante, como ya lo fue en el ejercicio anterior.

Cambio de roles

Esta campaña los estatus han variado. Koundé ya no juega de lateral, Araujo es quien se ha desplazado a la banda en partidos grandes y la irrupción de Iñigo Martínez le ha penalizado.

A partir de ahora, sabe que debe agarrarse a cualquier oportunidad, como puede ser la de este martes ante el Shakhtar Donetsk en la liguilla de la Champions. Le dolió ser suplente en Oporto, el partido más importante europeo hasta la fecha, y el escenario europeo es el mejor para reivindicarse.

Christensen se ha adaptado muy al FC Barcelona | Twitter

Su relación con Xavi sigue igual de buena que cuando era imprescindible. Christensen está feliz en Barcelona y ni mucho menos quiere escuchar ofertas. Ha creado un buen grupo de amigos con Ter Stegen, De Jong y Sergi Roberto, especialmente, que le hacen sentir también muy cómodo fuera del campo.

En la parcela deportiva peleará por volver al eje central. Una competencia dura, pero que Xavi contempla con satisfacción por ver cómo nadie puede acomodarse o, de hacerlo, pronto puede perder su sitio.