Gündogan aclara sus polémicas declaraciones tras el clásico

El jugador del FC Barcelona matizó sus palabras cuando fue crítico por "no ver más enfado y decepción" en el vestuario Ilkay Gündogan recalcó que también se incluía en su análisis y que su intención no era atacar a los compañeros

Ilkay Gündogan rompió su silencio después de sus duras palabras al término del clásico frente al Real Madrid. El alemán lamentó no haber encontrado un vestuario "más enfadado y decepcionado" después de la derrota y que "no vine aquí para perder este tipo de partidos". En declaraciones a beIN SPORTS quiso aclarar sus declaraciones.

Gündogan reconoció que el momento le cogió en caliente y que "no puedo influir en cómo la gente se lo toma", pero que "dije mi opinión honesta, sin atacar a nadie ni a nada. Siempre que critico al equipo me incluyo, empiezo por mí mismo".

El centrocampista añadió que "tengo suficiente experiencia para saber cómo funciona este negocio" y que "primero me miro al espejo y me juzgo a mí mismo, y no a los demás".

Su objetivo era conseguir que "lo hagamos mejor porque veo mucho potencial y calidad. Y cada vez quiero hacerlo mejor. Aunque ganemos por 3-4 o 5-0 siempre veré cosas a mejorar. Tal vez sea mi forma de ser, mi mentalidad, pero nunca lo hago con mala intención".

Champions League

Gündogan entiende que la clasificación para los octavos de final de la Champions League puede ser un punto de inflexión. "Nos da cierta confianza y demuestra que estamos en el camino correcto. Estamos haciendo las cosas bien, aunque hay cosas a mejor, en la forma que atacamos y defendemos".

La clasificación europea era una prioridad "después de los dos últimos años, fue un pequeño alivio, aunque fue merecido. Nos puede dar un impulso de confianza". El ex del City percibe ahora "vibraciones positivas para los dos grandes partidos que nos llegan", en referencia al Atlético de Madrid y Girona.

El gol de Gündogan en el clásico | VALENTI ENRICH

En cuanto a su situación personal, Gündogan aclaró que no se ha planteado un cambio de aires, pese a los rumores de una posible salida o una vinculación con el fútbol de Arabia. "He encontrado un hogar, con la familia nos sentimos felicies y, a nivel deportivo, estoy jugando todos los partidos", explicó.

El jugador es consciente de que debe adaptarse al complicado entorno del FC Barcelona: "Necesito acostumbrarme. Hay mucho ruido alrededor. Todo se analiza mucho. Necesito un tiempo de adaptación, a un nuevo país, unna nueva cultura, una nueva ciudad, nueva gente, nueva forma de jugar a fútbol, pero estoy muy feliz".

Cómodo con DeJong y Pedri

En cuanto al tridente que forma en la medular con Frenkie de Jong y Pedri, Gündogan comentó que "me sentí muy cómodo jugando a su lado. Llegan después de lesiones y ahora ya están bien. Vamos a mejorar con los partidos".

De los sufrimientos para ganar los partidos, el internacional teutón recordó que "también jugamos contra rivales muy buenos. No puedes dominar todo el partido, hay momentos que toca pelear. Podemos jugar mejor y ser mejores, aunque me siento muy cómodo al lado de compañeros increíbles".

Koke y Gündogan disputan un balón durante el partido Atlético de Madrid - Manchester City | AFP

En cuanto al Atlético de Madrid, rival de este domingo en Montjuïc, apuntó a sus experiencias con el City frente a los colchonero y que es un rival "con una defensa agresiva, estables físicamente, muy exigentes y con una delantera con movilidad. Tienen a jugadores de mucha técnica y delanteros capaces de marcar muchos goles. Se vio en el derbi cuando ganaron al Real Madrid. Fue impresionante".

Gündogan no tuvo dudas en afirmar que el Atlético "es un equipo de calidad y que competirá para ganar el título, es un rival directo para nosotros".

La fórmula para vencer a los de Simeone es "tener paciencia, nos encanta la posesión. Si no nos apresuramos, encontraremos los espacios por mover al oponente y entrar cuando se abra una brecha. Hay que realizar varias acciones para que llegue el hueco y esto no ocurre directamente atacando rápido. Debemos tener mucha paciencia por la forma de defender del Atlético".

Gündogan entiende que "si jugamos mejor, tenemos más opciones de ganar" y que no perder la calma es fundamental: "Nos pasó con el City, que perdimos algunos partidos antes de Navidad y después remontamos. Queda mucho y la carrera es larga".